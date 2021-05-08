Tunceli'de Keşif! Aziz Abdal Soğanı

Edinilen son bilgilere göre Tunceli'de 2 bin 200 rakımlı Aziz Abdal Dağı'nda yapılan çalışmalar sonucunda yabani dağ soğanının keşfinin gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı. Konu ile ilgili olarak Doçent Doktor Metin Armağan bazı açıklamalarda bulundu ve bu türün güncel olarak literatürde yalnızca Tunceli'de kayıtlı olduğunu belirtti. Açıklamalar yapan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Armağan ile birlikte doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüğünde çalışmalar yürüten Murat Özel keşfettikleri soğan hakkında konuştu.

Literatürde yalnızca Tunceli'de kayıtlı olan yabani dağ soğanı ile ilgili olarak Munzur Vadisi Milli Parkı ve 2 bin 200 rakımlı olan Aziz Abdal Dağı'nda yapılan çalışmalar sonucunda bu keşfin gerçekleştirildiği belirtildi. Tunceli'de keşfi yapıldığı öğrenilen dağ soğanına Doçent Doktor Armağan ve Murat Özel'in adı yer alarak bilimsel olarak bir isim verildi. Allium Muratozelii Armağan isminin verildiği öğrenildi ve bitkinin Türkçe karşılığının ise Aziz Abdal soğanı olduğu konusuna netlik kazandırıldı.

İsim verdikleri soğan hakkında konuşmalar yapan Doçent Doktor Metin Armağan bu çalışmalara ilk olarak 2015 senesinde başladığını belirtti. Her sene bölgeye gelerek Murat Özel ile birlikte keşif amaçlı incelemeler yaptıklarını ve yeni soğan türüne keşfedince de Londra ve Cenevre gibi ülkelerde toplanmış örneklere bakarak karşılaştırdıklarını ve yeni olduğunu fark ettiklerini belirtti. Yaptıkları keşfin karakter olarak gömülen türüne benzediğini ifade eden Doçent Doktor Metin Armağan onun çiçeklerinin pembe olduğunu ancak oldukları bu türün ise beyaz olduğunu söyledi. Yine onun çiçekleri 4 milimetre iken bunun çiçeklerinin ise 6 milimetre olduğu açıklandı. 2015 senesinden beri yaptıkları çalışmalar sonucunda keşif yaptıkları soğan ile ilgili şu anda literatürde yalnızca Tunceli'de kayıtlı olduğunu ve Aziz Abdal Dağı'nın güney yamaçlarında bulunduğunu belirtti. Bu sebeple adını Aziz Abdal koyduk şeklinde ifadeler kullanan Doçent Doktor Metin Armağan, bundan sonra farklı bölgelerde de keşifler yapılabilir dedi.