Tüm Türkiye, şiddetli yağmur ve kar görecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarının son değerlendirme ve tahminlerine göre bu hafta ülke genelinde batı, iç ve kuzey kesimlerde yükselecek olan hava sıcaklıkları, 11 Mart Perşembe'den itibaren kuzeybatı bölgelerden başlayarak düşecek. Fakat hafta sonunda hava sıcaklıkları yeniden yükselecek.

Hafta başından itibaren sıcaklıklar yükselmişti

8 Mart Pazartesi ve 9 Mart Salı günü yurdun batı tarafına güneşli hava hâkimdi. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar ve kar yağışları görülmüştü. Ankara ve İstanbul'da hava sıcaklığı 9 °C, İzmir'de ise 14 °C ölçülmüştü. Adana'da ise hava sıcaklığının 20 santigrat dereceye kadar yükseldiği görülmüştü.

Kar geliyor

Kar yağışı bu hafta Doğu Anadolu bölgesine tekrar dönüyor. Kar yağışının etkili olacağı iller şöyle:

Ağrı, Ardahan, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş ve Van.

Perşembe ülke genelinde şiddetli yağmur ve kar var

11 Mart Perşembe günü ise Türkiye genelinde kar yağışı ve sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise hissedilir derecede gerileyecek.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışların 10 Mart Çarşamba akşamı başlayacağı, 2 gün boyunca ülke genelinde etkili olacağı bilgisini verdi. Yağışlar iç bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde, doğuda kar şeklinde, diğer bölgelerde ise yağmur biçiminde olacağı uyarısını yapan Prof. Dr. Orhan Şen, 12 Mart Cuma gününden itibaren yağışların etkisini yitireceğini ve batı bölgelerden başlamak üzere yurdu terk edeceği bilgisini paylaştı.

12 Mart Cuma güneşli hava tekrar geliyor

Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk havanın 12 Mart Cuma günü yerini güneşli havaya terk edeceği belirtiliyor. Sağanak yağmur ve kar yağışı ise Doğu Anadolu'da ve Karadeniz'in bir bölümünde etkili olacak.

Çığ riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğ uzmanları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ riski bulunduğunu, tedbirli ve dikkatli olunmasının önemli olduğunu bildirdi.

Toz ve duman...

Mardin ve Şanlıurfa'nın bilhassa güney taraflarında Irak ve Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiği uyarısında bulunan Meteoroloji uzmanları, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan bölgelerde çamurumsu yağış gibi olumsuzluklar karşısında tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.