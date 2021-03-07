Tüm şehir kapatıldı!

Kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da Cumartesi saat 21.00'de başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün tüm günü kapsayacak şekilde Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek. Aksaray'da, diğer şehirlerden farklı olarak gerçek anlamda "tam kapanma" uygulaması hayata geçirildi. Manavlar ve bakkallar da dahil olmak üzere tüm iş yerleri kapatıldı.

Kısıtlamalara genel olarak uyulduğu görülürken, güvenlik kollukları da Aksaray'ın farklı noktalarında kontrollerini gerçekleştiriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada Aksaray'da vaka sayısının 123,08’den 140,89’a yükseldiği bildirilmişti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, hafta içi denetimler esnasında yaptığı açıklamada, 7 Mart Pazar günü tüm istisnaları da ortadan kaldırarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ve hiçbir surette hiçbir vatandaşın sokağa çıkmasına izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Vali Aydoğdu, manavlar, bakkallar, parklar ve bahçeler dâhil olmak üzere Aksaray'da her yerin kapalı olacağını bildirmişti.