Tüm operatörler Seferber oldu! Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 30 GB Ramazan ayı bedava internet

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, Ramazan ayında kredi kampanyası duyurdu! Kesintisiz iletişimin en büyük aktörleri olarak bilinen Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom yeni internet paketi kampanyası ses getirdi!

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom bedava internet kampanyası!

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom bedava internet paketi detayları belli oldu! Salgın dönemi ve Ramazan ayı her yıl olduğu gibi yine operatör şirketleri peş peşe bedava internet paketi duyurusu yaptı! İşte Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom bedava internet paketleri!

Türk Telekeom 10 GB Bedava internet veriyor!

En çok tercih edilen operatör olan Türk Telekom, Sil Süpür kampanyasıyla 10 GB Bedava internet veriyor. Türk Telekom mobil kullanıcıları Türk Telekom uygulaması indirerek Sil Süper ile 10 GB bedava internet hemen alabilir. Giriş yaparak haftalık sil Süpür özel ilk ay 10 GB bedava internet hemen alabilirsiniz.

Ramazan ayında kullanabileceğiniz 10 GB bedava internet Sil Süpür aracılığıyla hemen sahip olabilirsiniz.

Vodafone bedava internet kampanyası!

Vodafone Ramazan ayına özel bedava internet kampanyası detayları belli oldu! İster faturalı ister faturasız tüm kullanıcıları Ramazan ayı boyunca 2 GB ve 6 GB bedava internet kampanyası yapıyor! Vodafone 2 GB Bedava internet ve 6 GB Bedava internet Vodafone Seviyorum yazarak alabilirsiniz!

Turkcell Bedava internet kampanyası!

Turkcell, hem faturalı hem faturasız kullanıcıları Ramazan ayında bedava internet veriyor! Türkcell, salla kazan uygulamasıyla 10 GB bedava internet alabilirsiniz. Hemen Türkcell mobil uygulaması indirerek Ramazana özel Salla kazan yaparak 10 GB interneti alın.

Ramazan ayında Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom bir çok bedava internet paketi kampanyası yapacağı öğrenildi!