Tüm Evcil Hayvan Sahiplerini İlgilendiriyor! Cezası 10 Bin Lira Olacak!

AK Parti’nin hazırladığı hayvan hakları kanun teklifi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Binlerce hayvansever tarafından yakından takip edilen hayvan hakları yasası için geri sayım başlatıldı. Vatandaşlar “Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak hayvan hakları kanun teklifi kabul edildi mi?” gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

Hayvan hakları yasası kanun teklifi özellikle apartmanda kedi köpek besleyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyordu. Kanun teklifi ile ilgili müjdeli haber sonunda geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konu ile ilgili açıklama yaparak binlerce vatandaş tarafından ilgiyle takip edilen kanun teklifinde yapılan çalışmalarda sona gelindiğini ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konu ile ilgili açıklama yapacağını belirtti. Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklama ile önümüzdeki hafta kanunun yasalaştırılacağı duyuruldu.

HAYVAN HAKLARI KANUNU KABUL EDİLDİ Mİ?

Hayvanlara tıbbi ve cerrahi müdahaleler yapılması, hayvanların sahiplendirilmesi, bakımı ve korunması, hayvanların öldürülmesi ve kesimi, hayvanların ticareti ve eğitilmesi ve yasaklar gibi önemli konular kanun teklifinin içerisinde yer alıyor. Apartmanda kedi köpek besleyen vatandaşlar için hayvanların beslenmesi ve sahiplenilmesi konusunda önemli düzenlemeler yapılacağı açıklandı.

APARTMANDA KEDİ KÖPEK BESLENİR Mİ?

Kedi ve köpek sahipleri apartmandaki diğer sakinlerin kendilerini istememeleri durumunda ve çoğunluk kararı alınırsa sahiplendikleri hayvanları terk etmek veya evden taşınmak zorunda kalıyordu. Yürürlüğe konulacak kanun sayesinde kedi ve köpek sahiplerinin rahat bir nefes alması sağlanacak.

BUNU YAPAN EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNE 10 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLECEK

Yapılacak düzenleme ile birlikte sahiplenilen tüm hayvanlara çip takılacak. Vatandaşlar pet shoplardan satın aldığı veya sahiplendiği kedi ve köpekleri sokağa bırakırsa 10 bin lira para cezası kesilecek. Bu kanun sayesinde hem evcil dostlarımızın sahipsiz kalması engellenecek hem de sokağa bırakılan sahipsiz hayvan sayısı önemli miktarda düşürülecek. Yasalar karşısında canlı olarak kabul edilecek olan hayvanlar maksimum düzeyde korunacak ve bu kanun sayesinde apartman içinde açılan tahliye davaları da sona erecek.