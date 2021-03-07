Tüm Bankalardan Ortak Duyuru, Bu Hafta Uygulanmaya Başlanacak!

Covid-19 dönemiyle birlikte tüm hayatımız sürekli değişiyor. Günlük hayatımızdan alışkanlıklarımıza kadar hayatımızın her anında köklü değişiklikler yaşıyoruz. Kısıtlamaların ve yeni normalleşmelerin altında her gün yeni kural da hayatımızın bir parçası haline geliyor.

Salgın döneminde birçok kurum ve kamu kuruluşu ek tedbirler almıştı. Bu tedbirler kapsamında gerek mesai saatleri kısalmış gerekse evden çalışma dönemi başlamıştı. İkinci dalga ve tekrar kapanmayla birlikteyse bu kurallar daha da sıkı uygulanır oldu. Fakat mart ayına girdiğimiz bu dönemde adım adım normalleşme de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ardından başladı. Tüm bunlarla birlikte kafe ve restoranlar başta olmak üzere birçok özel kurum çalışma saatlerini düzenledi. Sadece özel kurumlar değil kamu ve devlet dairelerinde de yine aynı düzenlemeye gidildi.

Yeni düzenlemeye giden diğer kurumlar ise bankalar oldu. 3 kamu bankası da Covid-19 ve normalleşme adımları dahilinde yeni bir düzenlemeye gitti. Kamu bankaları alınan tedbirler doğrultusunda mesai saatlerini yeniden düzenleyeceklerini açıkladılar. İşte son dakika herkesi ilgilendiren o haberin detayları….

BANKALARIN GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ

Korona virüs vakaları tüm ülkede hızla artınca tekrar karantina uygulamaları ve ilave tedbirler başlamıştı. Bundan bankalar da etkilenmiş ve mesai saatlerini değiştirmişlerdi. Fakat yeni normalleşme ile bankalarda tekrar düzenlemeye gitti. Peki bankalar ne zaman açılacak? Bankaların güncel mesai saatleri haberimizde…

KAMU BANKALARI

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aynı gün mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladılar.

Yarından itibaren bu 3 kamu bankası da mesai saatlerini sabah 09.00 ila 12.30 ve 13.00 – 17.00 olarak güncelledi.

Daha önce kamu bankaları sabah 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyordu. Fakat normalleşme adımlarıyla birlikte mesai süresi de normale döndü.

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İnternet sitesinden yapılan açıklamaya görenormal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Banka yanı zaman da korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin şubelerde uygulanmaya devam edeceğini duyurdu.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti ve bundan sonra 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı. banka şube ve şube dışında korona virüs tedbirlerine uyulması çağrısını yaptı ve bir kez daha şube dışındaki İş Bankası ulaşım yollarını hatırlattı.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Bir diğer banka mesai saatlerinde değişikliğe giden QNB Finansbank. Bundan böyle QNB Finansbank şubelerinin 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 saatlerinde hizmet vereceğini duyurdu.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Köklü özel bankalardan biri olan ve uzun yıllardır ülkemize hizmet veren Akbank daha önce tedbirler dahilinde çalışma saatleri 10.00 ila 16.00 olarak kısıtlamıştı. Fakat normalleşme adımları ile birlikte bankanın güncel mesai saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak değişti.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Banka yarından itibaren çalışma saatlerini normale döndürüyor. Yeni çalışma saatleri ise 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak duyuruldu.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Banka çalışma saatlerini normalleşme adımları kapsamında uzun zaman önce değiştirmişti. Ocak ortasından beri de bankanın hizmet saatleri değişmedi. Güncel Denizbank mesai saatleri ise 09:00-12:30 ve 13:30-17:00.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

Banka korona salgının başlangıcından bu yana sık sık mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Önce 10.00 ila 16.00 arasında çalışan banka daha sonra mesai saatlerini uzatmıştı.

Bankanın son güncel şubelerinde mesai saatleri ise 09:00- 12:30 ve 13:30 - 17:00. Banka aynı zamanda müşterilerini olabildiğince şube dışındaki dijital şubelere yönlendiriyor.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

Türk Ekonomi Bankasında mesai saatlerinde değişikliğe giderek hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vereceğini duyurdu.

ING ÇALIŞMA SAATLERİ

Banka hafta içlerinde yarında geçerli olmak üzere müşterilerine 09.00- 12.30 / 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

ŞEKERBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

İnternet sayfasından açıklanan güncel saatlere göre bankanın yarından itibaren mesaisi 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 arasında olacak.

ALBARAKA TÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ

Banka internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre mesai saatlerini uzun süre önce 09.30-17.00 duyurmuştu. Bu saatlerde ise bir değişikliğe gidilmedi.