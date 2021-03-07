TÜİK Verileri Paylaştı İkinci El Otomobil Fiyatlarında Son Durum Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2020 yılının sonu itibariyle, önceki yıllara kıyasla trafiğe kayıtlı otomobil sayısında rekor bir artış gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların toplu taşıma kullanarak virüse yakalanma korkuları, herkesi kendi aracını almaya itti. Bankalar tarafından yapılan düşük faizli taşıt kredisi kampanyaları ile birlikte de vatandaşa adeta fırsat doğdu.

2002 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı 8 milyon 655 bin adet iken, bu sayı 2011 yılında 16 milyon 89 bin oldu.Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının rekor artış gösterdiği 2020 yılının sonunda ise bu sayı 24 milyon 144 bin olarak kayıtlara geçti.

Salgında güvenli bir şekilde yolculuk yapmak isteyen vatandaşların bir numaralı tercihi olan otomobillerin trafiğe kayıtlı sayısı ise 2002 yılının sonunda 4 milyon 600 bin olarak kayıtlara geçmişken, 2020 yılının sonunda bu sayı 13 milyon 99 bine yükseldi. 19 yılda yaklaşık 8,5 milyon artan trafiğe kayıtlı otomobil sayısı her geçen yıl daha çok tercih ediliyor.

Otomobillerin yanı sıra, koronavirüs salgını sürecinde motosikletlere de oldukça rağbet gösterildi. 2002 yılında trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 1 milyon 46 bin iken geçtiğimiz yılın sonunda 3 milyon 512 bine yükseldiği gözlemlendi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ORANI KAMYONETTE

Trafiğe kayıtlı taşıtlar içinde 2020 yılında en yüksek artış gösteren taşıt ise şehir içi yük taşımacılığı için sık sık tercih edilen kamyonet oldu. 2002 senesindetrafiğe 875 bin adet kamyonet kayıtlıyken bu sayı 2020’nin sonunda yüzde 350 artış göstererek 3 milyon 938 bine ulaştı.

Tarımda kullanılan traktörlerin sayısı da söz konusu dönemde kısmen arttı ve trafiğe kayıtlı traktörlerin sayısı 1 milyon 180 binden 1 milyon 958 bine ulaştığı kaydedildi.

Ekonomik bir şekilde şehirler arası ve şehir içi yolculuk yapmak isteyen vatandaşların öncelikli olarak tercih ettiği otobüslerin sayısı is 2002 yılında 120 bin olarak kayıtlara geçmişti. 2020 yılının sonundan itibaren bu sayının da 212 bine yükseldiği görüldü. Şehir içi toplu ulaşım için kullanılan minibüslerin sayısı ise 2002 yılında 241 bindi. Trafiğe kayıtlı olan minibüslerin sayısı 2020 yılının sonu itibariyle 493 bin oldu.

2020 yılında artan müşteri talebiyle birlikte araç fiyatlarında da son derece büyük bir artış yaşanmıştı. Pandeminin etkisiyle birlikte adeta uçuşa geçen araç fiyatları önceki senelere kıyasla rekor kırmıştı. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında üretim yapılamamış ve sıfır araç sayısı azalmıştı. Araç sayısı azaldıkça ilk olarak sıfır araçların fiyatları yükselmişti. Piyasada sıfır araç bulamayan vatandaşlar ikinci el arabalara yönelmiş ve devlet tarafından sağlanan uygun faizli krediler sayesinde pek çok vatandaş araç sahibi olmuştu. Kimi fırsatçılar ise bu durumdan yararlanıp yatırım amaçlı ikinci el araç satın alarak piyasada fiyatların yükselmesine neden olmuştu. Sıfır araçları bile geride bırakan ikinci el araç sektörü 2020 yılının son zamanlarında durgunlaşmıştı.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI CANLANACAK

Geçtiğimiz günlerde yapılan 'kontrollü normalleşme' planı ile birlikte kısıtlamalarda hafiflemeye gidileceği açıklanmıştı. Bu açıklama, son zamanlarda satışlarda adeta durma noktasına gelen ikinci el otomotiv pazarı için sevindirici oldu. Sektör temsilcileri; dolar kurunun düşmesi, bahar aylarının gelmesi ve koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin kısmen hafiflemesiyle birlikte ikinci el araç satışlarında artış yaşanmasını beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar ise ikinci el araç piyasasında yaşanacak canlanmanın fiyatlara nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı. İkinci el araç fiyatları düşecek mi yükselecek mi diye merak eden vatandaşlarımız için sektör temsilcilerinin yorumlarına haberimizde yer verdik.

FİYATLARDA ARTIŞ YAŞANMAYACAK

Sektör temsilcileri, ikinci el araç piyasasının canlanması ile birlikte Mart ayında fiyatlarda yukarı yönlü bir artış yaşanmasını beklemediklerini, araç almak için en iyi zamanlardan biri olacağını belirtti. Bunun nedeninin; önümüzdeki aylarda artan taleple birlikte yeni araç bulunabilirliğinde sorun yaşanırsa ya da dolar kuru tekrar yukarı yönlü hareketlenirse ikinci el araç piyasasındaki fiyatların da aynı doğrultuda yükselmesine ilişkin beklentilerin olduğunu dile getirdiler.

YÜZDE 40 ARTIŞ BEKLENİYOR

Oto Merkezi adlı internet sitesinin CEO’su Muhammed Ali Karakaş tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki aylarda ikinci el araç piyasasında Şubat ayına kıyasla yüzde 40’lık bir artış yaşanması beklendiği belirtildi. Karakaş, kısıtlamaların gevşetilmesi ile birlikte, yaz aylarının yaklaşması ve bayram dönemine girilmesiyle durağan pozisyonda olan ikinci el araç piyasasının tekrar aktif hale geleceğini düşündüklerini söyledi.

FİYATLAR ARTIK DÜŞMEZ

Karakaş, otomobil fiyatlarında büyük bir artış yaşanmasının öngörülmediğini ancak vatandaşların şu an bulunan seviyeden daha da aşağıya düşmesini beklememeleri gerektiğini dile getirdi. Tüketicilerin bu rakamları fırsat olarak değerlendirmesini önererek sözlerini noktaladı.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 20:20