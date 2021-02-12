TTNET İnternet Sabit Hat Sahiplerine Kredi!

TTNET sabit hat kredisi sayesinde belirtilen limit artışı kadar kredi imkânını elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra kredi notu ise bu konuda fazlasıyla büyük önem taşımaktadır. TTNET kredi sabit notunuzu düşük olduğu takdirde kredi alma olasılığınız da minimum seviye de olacaktır. Ancak kredi notunuz yüksek ise alma olasılığınız ise bir miktar daha da yükselecektir.

Kredi almayı düşüneneler için büyük bir kolaylık sağlayan TTNET, sabit hatla kredi avantajında oldukça büyük bir artış yapmaktadır. Yer alan kredi notunuz için sağladığınız başvuru kapsamında sizinle görüşme işlemi sağlanmaktadır. Şöyle ki gerekli bilgilerin belgeleme ve uygulanan prosedür gereği yapılması gerekmektedir. Daha sonra yapılan görüşmeler sonucunda olumlu olduğunuz takdirde TTNET sabit nakit para sistemi ile kullanmanız mümkündür.

TTNET Kredi Veriyor mu?

İstanbul kapsamında ikameti olan kişiler bu haklardan yararlanabileceklerdir. Dünyayı hızla etkisi alan Covid-19 virüsü kapsamında nakit ihtiyaçları fazlasıyla artmaktadır. Bu konuda birçok kişi kredi başvurusunda bulunsa dahi bazen olumsuz sonuçlar alabilmektedir. Bu noktada TTNET kredi, sağladığı kolay imkânlar ile nakit ihtiyacını karşılamaktadır.

Kredi kapsamında 3-6-12 ay boyunca ödeme seçeneklerini elde edebilirsiniz. Operatör içi taksite seçenekleri ile beraber limit 5000 TL olarak bilinmektedir. Bununla beraber faturalı hat üzerine nakit imkânı da elde edilmektedir.

Bunun yanı sıra faturalı hat üzerinden nakit ihtiyacı için önce sorgulama işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Öyle ki sistem içerisinde bulunan kredi notunuz da bu konu hakkında önemli bir husus olmaktadır. Hemen hemen aynı gün içinde kredi arayan kişilerin ortak noktalarından biri olmasının yanı sırakapsamında değerlendirmeye alacaktır.

Başka fatura kapsamında borcu bulunan kişiler bu haktan asla yararlanamazlar. Kredi sicilimin temiz olması bu bağlamda dikkate dilen noktalardan yalnızca bir tanesidir. Aynı zaman da sürekli olarak ödeme yapılması da hususlardan yalnızca bir tanesidir.

TTNET kredi avantajından yararlanabilmek adına ev içerisinde bulunan internet ağınızın TTNET kapsamında olması gerekmektedir. Kredi sorgulama işlemlerinden sonra uygun bir alıcı iseniz sağlanan iletişim kolları ile size geri dönüş yapılmaktadır. Bu sayede acil olan nakit ihyacınızı hızlı bir şekilde karşılarsınız.

Yapılan incelemeler sonucunda puan sistemine göre uygun iseniz TTNET sabit hat kapsamında 5000 ya da 7000 TL kredi alabilirsiniz. Size verilen tutar kapsamında kullanım aşamaları taamın size ait olmakla beraber Ankara üzerinden de hizmet sağlanmaktadır.

TTNET Kredi Avantajları

TTNET kapsamında sağlanan kredi kolaylığı ile nakde olan ihtiyacınızı anından giderebilirsiniz. Bunun yanı sıra TTNET kredi avantajları seçeneklerinden de yararlanmanız mümkün hale gelmektedir. Bu kapsamda sağlanan avantajlar ise şu şekilde sıralanmaktadır;