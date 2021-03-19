Tsunamide öldüğü düşünülüyordu, akıl hastanesindeymiş!

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 2004 senesinde 9,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından büyük bir tsunami gerçekleşmişti. Söz konusu felaket sırasında yaşamını yitirdiği zannedilen Abrip Asep isimli polis memuru seneler sonra bulundu.

Polis memurunun, Açe bölgesinde bulunan bir akıl hastanesine yatırıldığı tespit edildi.

Travma geçirdiği öğrenildi

Abrip Asep'in 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen deprem ve tsunami sırasında görevde olduğu öğrenildi. Tsunamiden sonra ağır bir travma geçiren polis memurunun, akıl sağlığını kaybettiği bildirildi.

"Öldüğünü sanıyorduk"

Abrip Asep'in ailesinden biri, konuya ilişkin açıklamada bulunarak, 16 senedir kendisinden asla haber alamadıklarını, bu nedenle hayatını kaybettiğini sandıklarını ve yaşadığını hiçbir şekilde bilmediklerini söyledi.

Açe Polis Departmanı, söz konusu polis memurunun yaşadığını öğrenen ailesinin çok mutlu olduğunu bildirdi.

Ne olmuştu?

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin yarattığı tsunami nedeniyle hem ölümler hem de ekonomik kayıplar yaşanmıştı. Söz konusu deprem ve tsunami felaketi nedeniyle 283 bin 100 kişi yaşamını yitirmişti. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen deprem, yüzyılın en ölümcül depremi olarak kayıtlara geçmişti. Felaketlerin ardından çok sayıda insan da evsiz kalmıştı.

9,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne yakın olan Açe bölgesi, felaketin en fazla sarstığı yer olmuştu. Açe bölgesinde deprem nedeniyle binalar yıkılmıştı. Söz konusu deprem, sismograf ile kayıtlara geçmiş en büyük üçüncü deprem olarak nitelendirilmişti. 500-600 saniye boyunca devam eden deprem, şimdiye kadar gerçekleşen depremlerin en uzun sürelisi olmuştu.

Depremden sonra yaşanan tsunami, dünya medyasında "Asya Tsunamisi" olarak anılmıştı. Tsunaminin etkilerini araştırmak amacıyla Uluslararası Tsunami Araştırma Grubu kurulmuştu. Söz konusu grup, Sumatra Adası'nın kıyılarında ve yakınlarında bulunan küçük adalarda 16-31 Ocak 2005 tarihinde ön incelemeler yapmıştı.

Depremin Dünya'yı 1 santimetre hareket ettirdiği bildirilmişti. Endonezya'nın ağır hasar almasına neden olan deprem, Tayland, Hindistan ve Sri Lanka'yı da ciddi derecede etkilemişti.