Trump’ın Basın Sözcüsü: ‘Eskisinden Çok Daha Mutlu’

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın basın sözcülüğünü yapan Jason Miller, Trump’ın Beyaz Saray’daki görev süresinin sona ermesinin ardından Florida’da yeni adım attığı hayattan çok daha mutlu olduğunu söyledi. Miller, eski başkanın uzun yıllar sonra ilk kez gerçekten rahat göründüğünü söyledi. Bununla birlikte Miller’a göre Trump’ın eşi Melania Trump da, başkanlığın sona ermesinden sonra çok daha mutlu.

Sosyal medyadan engellendi, kendisine daha çok zaman ayırıyor

Melanie Trump’ın memnun olduğu diğer bir konu da, Donald Trump’ın sosyal medya platformlarından engellenmesinin ardından kendisine daha çok zaman ayırabilmesi. Trump’ın Twitter hesabı, tarihi Kongre Binası’na baskın yapılmasına ilişkin çağrılarının ardından kapatılmıştı.

Miller, Trump’ın bu nedenlerden ötürü eskiye göre çok daha fazla mutlu olduğunu, çevrimiçi nefret ve hakarete maruz kalmadığı için de ayrıca daha keyifli olduğunu belirtti.