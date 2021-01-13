Trump, Youtube'dan da darbe yedi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 kişinin ölümüne neden olan Kongre baskınından sorumlu tutulan Trump'ın sosyal medya hesapları tek tek askıya alınıyor. Trump'a son darbeyi Youtube vurdu. Trump'ın kanalına yeni içerik yüklemesine engel getirildi. Alınan karara göre Trump, Youtube hesabına 7 gün boyunca video ekleyemeyecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ihtarlar sistemi doğrultusunda Trump'ın kanalına 7 gün boyunca herhangi bir video ya da canlı yayın yükleyemeyeceği ve söz konusu zaman diliminin uzatılabileceği ifade edildi. Başkanlık seçimlerinde hile olduğunu ileri sürüp halkı Kongre binasına yürümeye teşvik eden Trump, Youtube'da 2,77 milyon tane takipçiye sahip.

Diğer sosyal medya platformlarından da yasak gelmişti

6 Ocak günü gerçekleşen Kongre baskınının ardından Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olacak şekilde askıya almıştı. Söz konusu sosyal medya platformunda 88 milyondan fazla kişi tarafından takip edilen Trump'ın hesabında bir süredir erişilemiyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Trump'ın yaptığı son paylaşımların şiddete teşvik niteliğinde olduğu belirtilmiş, bu nedenle hesabın kapatıldığı ifade edilmişti.

Trump'ın Instagram ve Facebook hesaplarının da kapatıldığı bildirilmişti. 20 Ocak günü Biden tarafından gerçekleştirilecek olan yemin törenine kadar Trump'ın Instagram ve Facebook hesaplarının kapalı olacağı aktarılmıştı.

Ne olmuştu?

6 Ocak günü Washington'da büyük bir kalabalığa seslenen Trump, seçimlere hile karıştığına dair iddialarını bir kez daha tekrarlamış ve "Kongre binasına yürüyeceğinizi biliyorum. Barışçıl şekilde sesinizi duyurun." demişti. Galeyana gelen Trump destekçileri, Kongre binasının önünde toplanmış, kapıları ve camları kırmaya başlamıştı. Güvenlik güçleri binayı korumakta zorlanmış, çatışma sırasında 4 protestocu ve bir polis yaşamını yitirmişti. Bir kadının göğsünden vurulduğuna dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Pelosi'nin ofisinin dağıtıldığı ve kürsüsünün çalındığı anlara dair fotoğraflar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Her fırsatta Türkiye'ye "demokrasi" çağrısında bulunan ve her olayda "Endişeyle takip ediyoruz." açıklaması yapan Amerika'nın bu hali şaşkınlığa uğratmıştı. Bu kez Türkiye'den Amerika'daki olaylar için "Endişeleniyoruz." açıklaması gelmişti. Biden, Kongre baskınının "başkaldırı" olduğunu söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 13:54