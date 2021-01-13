Trump'ın azline ilişkin tasarıya onay verildi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimlerini Biden'ın kazanması ve Trump'ın seçimlerin hileli olduğunu söylemesi üzerine başlayan gerginlik, 6 Ocak günü gerçekleşen Kongre baskını ila devam etti. Söz konusu ülkede Temsilciler Meclisi, Kongre baskınından sorumlu tutulan "Trump'ın görevine son verilmesi" için Başkan Yardımcısı Pence'e çağrıda bulunan tasarıya onay verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokratlar, Trump'ın azledilmesine ilişkin hamlede bulundu. Anayasa'nın 25'inci ilave maddesinin hayata geçirilmesi ve Trump'ın görevine son verilmesi için Başkan Yardımcısı Pence'e çağrı yapıldı. Fakat Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye konuya ilişkin bir mektup yollayan Pence, Anayasa'nın 25'inci ilave maddesini uygulamayacağını ilettiği için yapılan oylamanın herhangi bir öneminin kalmadığı ve söz konusu tasarının sembolik kaldığı ortaya çıktı. Demokratların oylama sırasında Trump'a yönelik sert eleştirilerde bulundukları, Cumhuriyetçilerin ise "Sizin bir tek derdiniz var. O da Trump'tan bir an önce kurtulmak." dedikleri görüldü. Söz konusu tasarı için 223 tane "Evet" oyu kullanıldı. "Hayır" oyu kullanan vekil sayısı ise 205 oldu. Bu tasarıyla Trump'ın görevine son verilmesi hususundaki yanıtını Kongre'ye bildirebilmesi için Pence'e bir günlük süre verildi.

Pence: Anayasa'ya uygun değil!

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamadan önce Pence tarafından Pelosi'ye bir mektup yollandı. Anayasa'nın 25'inci ilave maddesini uygulamak gibi bir hareketin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) menfaatine olmadığını ve Anayasa ile hiçbir şekilde uyuşmadığını aktaran Pence, kendisine yapılan "başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmemesi" yönündeki çağrıya da olumlu yanıt vermediğini hatırlattı. Pence, ülkesinin kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, Temsilciler Meclisi tarafından da çeşitli siyasi oyunların oynanmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini bildirdi.

Trump'ın görevine son verilmesinin kötü bir örnek teşkil edeceğini kaydeden Pence, Anayasa'nın 25'inci ilave maddesinin sadece başkanın sağlık problemleri sebebiyle görevine devam edememesi halinde uygulanmasının şart olduğuna dikkat çekti. Kongre üyelerini bölücü faaliyetlerden uzak durmaya çağıran Pence, 20 Ocak günü yapılacak yemin töreninden önce ülkede gerginliğin azaltılması ve toplumun bir arada tutulması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Pence, hükümetin doğru bir biçimde devredilmesi amacıyla kendisinin de üstüne düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğini kaydetti.

25'inci ilave madde nedir?

Söz konusu madde, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir başkanın görevini sürdüremeyeceği hallerde söz konusu başkanın görevine son verilmesi ve yerine geçici olacak şekilde başkan yardımcısının getirilmesini öngörüyor. Bu maddenin hayata geçirilmesi için başkanın görevine son verilmesine yönelik karara kabine mensupları tarafından destek verilmesi şart. Böyle bir durumda Trump tarafından Kongre'ye bir mektup yollanabileceği ve söz konusu ismin bu karara itiraz edebileceği biliniyor. Başkan yardımcısı ile kabine mensuplarının söz konusu kararı savunabilmeleri için de dört günlük bir zamanları oluyor. Kongre, dört günün ardından bir oylama gerçekleştiriyor. Oylamada her iki tarafın üçte ikisinin desteğinin alınması halinde Trump'ın görevine son verilebiliyor. Yani söz konusu kararın, 290 Temsilciler Meclisi mensubu ile 67 Senatör tarafından desteklenmesi şart. Öte yandan, başkanın görevine devam edip etmeyeceğini ele alabilmek için Kongre tarafından da bir ekip oluşturulabiliyor ancak Pence bu tarz bir hamlede bulunmaktan yana değil.

Kongre baskını

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Trump'ın 6 Ocak günü Washington'da miting düzenlemesi üzerine kendisini destekleyen kişilerin Kongre binasına yürümeleri üzerine gerginlik çıkmıştı. Protestocuların Kongre binasının kapılarını ve camlarını indirdikleri görülmüştü. Güvenlik güçlerinin protestocularla baş edemedikleri görülmüş, bazı protestocuların Pelosi'nin ofisini dağıttıkları ve kürsüsünü çaldıkları fark edilmişti. Arbede esnasında toplam 4 protestocu hayatını kaybetmiş, bir polis memuru da başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirmişti. Yaşananların "başkaldırı" olduğunu belirten Biden, baskında yer alan kişilerin "terörist" olduğunu söylemişti. Kongre baskınının ardından birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 09:25