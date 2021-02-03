Trump için iddianame hazırlandı! "Baskından doğrudan sorumlu"

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) bir önceki başkanı Trump hakkında hazırlanan iddianameni ayrıntıları belli oldu. Trump, 6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen Kongre baskınından "doğrudan sorumlu" tutuldu.

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) bir önceki başkanı Trump'ın azil yargılaması önümüzdeki hafta Senato'da başlayacak. Söz konusu yargılamadan önce Demokratlar tarafından hazırlanan iddianamenin ayrıntıları belli oldu. Trump'ın 6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen Kongre baskınından önce destekçilerini "isyana teşvik etmekle" suçlandığı öğrenildi. Trump, Kongre baskını kapsamında gerçekleşen şiddet eylemlerinden "doğrudan sorumlu" tutuldu.

"Trump azledilmeli"

Demokrat vekiller, azil yargılaması sırasında söz konusu isme karşı iddia makamı olarak yer alacak. Söz konusu vekiller tarafından oluşturulan iddianamede, Trump'ın anayasaya aykırı davrandığı, bu nedenle suçlu olarak değerlendirilmesi ve azledilmesi talep edildi. Trump'ın eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğinin açıkça duyurulması istenen iddianamede, söz konusu eylemlerin hem temel hürriyetleri hem de anayasal sistemi riske attığı belirtildi.

Karşı savunma hazırlanacak

Trump'ın avukatlarının, Demokratlar tarafından hazırlanan iddianameye karşı bir savunma hazırlaması ve 8 Şubat Pazartesi gününe kadar sunması planlanıyor.

Ne olmuştu?

ABD'deki (Amerika Birleşik Devletleri) başkanlık seçimlerini beklemediği bir şekilde Biden'a karşı kaybeden Trump, sonuçlara hile karıştığını ileri sürmüş, bu nedenle seçimleri aslında kendisinin kazandığını dile getirmişti. 6 Ocak 2021 tarihinde düzenlediği Amerika'yı Kurtar mitingi sırasında seçim sonuçlarına hile karıştığına yönelik iddialarını yineleyen Trump, destekçilerinin Kongre binasına doğru yürüyeceğini bildiğini söylemiş ve "Vatansever ve barışçıl biçimde sesinizi duyurun." çağrısında bulunmuştu. Amerika'yı Kurtar mitinginin ardından Trump'ın destekçileri güvenlik güçlerini aşarak Kongre binasını aştıkları görülmüştü. Camların ve kapıların indirildiği baskın sırasında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ofisi dağıtılmış ve hatta kürsüsü bile çalınmıştı. Biden, Trump'a seslenmiş ve "Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Başkan Trump'a çağrımdır: Şu an ulusal televizyona çık, yeminine sahip çık, anayasayı savun ve kuşatmanın sona ermesini talep et." demişti. Bunun üzerine Trump, "Evinize gidin, sizi seviyoruz, çok özelsiniz." demişti. Güvenlik güçleri ile Trump'ın destekçileri arasında yaşanan darbede 4 protestocunun ve başından darbe alan bir polisin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Azil maddesi kabul edilmişti

Söz konusu Kongre baskınının ardından Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'nde 14 Ocak 2021 tarihinde kabul edilmişti. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer, gelecek hafta yargılama sürecinin başlayacağını bildirmişti. "İsyana teşvik" suçlamasının yer aldığı azil maddesine Trump tarafından yanıt verilmesi ve Temsilciler Meclisi tarafından ön duruşma dosyasının verilmesi için 2 Şubat 2021'e kadar süre tanındığı ifade edilmişti. Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanan ön duruşma dosyasını yanıtlaması için Trump'a 6 gün süre verileceği kaydedilmişti.

Trump'ın azledilmesi çok zor

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) bir önceki başkanı Trump'ın 8 Şubat 2021 tarihine kadar ön duruşma dosyasına dair bütün dokümanlarını sunmasının gerekli olduğu ifade edilmişti. Alınan bilgiye göre, azli istenen Trump'a yönelik Senato'daki yargılama süreci 9 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Trump'ın azledilebilmesi için 67 senatör tarafından Trump aleyhine oy verilmesi gerekiyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyesi olduğu düşünülürse 17 Cumhuriyetçinin Trump aleyhine oy vermesi gerekiyor. Bu nedenle Trump'ın azledilmesi çok zor görünüyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 08:24