Trump Hapse Mi Giriyor? Trump İçin Senatodan Yeni Bir Karar Daha Çıktı Yargılama Başlıyor

ABD Senatosu, eski Başkan Donald Trump'ın görevden alma davasının anayasaya uygun olduğunu ve yargılamanın tam olarak başlamasına izin verdiğini tespit etti.

YARGILANAMAZ DİYORLARDI

Trump'ın savunma ekibi, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yargılanamayacağını savunuyordu. Ancak 56-44 çoğunlukla Cumhuriyetçiyle oy kullanınca yargının önü de açıldı.

HALKI KIŞKIRTMAKLA SUÇLANIYOR

Öte yandan Trump ise geçen ay yapılan Kongre'ye baskın sonucunda "ayaklanmayı kışkırtmakla" suçlanmakta.

BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

Senatodan yargılanma kararı çıkarken halkın bir kısmı ise farklı düşünce de.

Binlerce kişi, seçim sahtekarlığının ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın zaferini zedelediğine dair iddiaları desteklemek için toplandı.

Halkın iki kesiminin ise birbirinden bu kadar zıt görüşlere sahip olması ise oldukça karamsar bir hava yaratıyor. Tüm bunlara bakılınca Trump gibi Joe Biden’in da Amerika’nın tamamına seslenemediği oldukça açık.

DEMOKRATLAR SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Demokratlarda öte yandan Trump’a saldırmaya devam ediyor.

Davayı yürüten Demokratlar, Salı günkü duruşmaları, Trump'ın 6 Ocak'taki konuşmasının ve bazı destekçilerinin ölümcül ayaklanmasının dramatik bir video montajını göstererek açtı.

Maryland Temsilcisi Jamie Raskin görüntülerle ilgili olarak "Bu yüksek bir suç ve kabahat," dedi. "Bu suçlanamaz bir suç değilse, o zaman böyle bir şey yoktur."

Trump'ın davasında ne olacak?

Avukatlar tarafından ise durumun yanlış olduğu ve yargılanma sürecine eski bir cumhurbaşkanını dahil etmenin anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Öte yandan Trump’ın tarafından olması gereken Cumhuriyetçilerden 6 tanesi daha Trump’ın yargılanması için oy verdi. Bu sayede ülkede Demokratlar baskın geldi ve Trump için yargılanma süreci açıldı.

DONALD TRUMP HAPSE GİRER Mİ?

Trump'ı 100 sandalyeli Senato'da mahkûm etmek için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Eğer Trump suçlu bulunursa bir daha seçimlere katılamayacak.

“CEHENNEM GİBİ SAVAŞMALARI İSTENMİŞ”

Donald Trump’ın yargılanma süreci için gösterilen diğer bir video da ise Trump’ın destekçilerine "cehennem gibi savaşmalarını" söylediği açıkça görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump seçimler kaybettikten sonra ise Amerika’da ayaklanmalar yaşanmış ve Trump destekçileri birçok farklı şehirde silahlanmıştı. Senato basılmış ve üyeler oldukça zor anlar yaşamıştı.

Olaylarda ise bir polis memuru olmak üzere toplam 5 kişi ölüm gerçekleşti. Yararlıların sayısına dair ise net bir rakam bulunmamakta.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 23:13