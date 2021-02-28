Trump gitti, normalleşme bitmedi!

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, gizli görüşmeye ilişkin bilgiyi, kendisinin de mensubu olduğu Mavi-Beyaz Partisi'nin aktivistleriyle çevrim içi gerçekleştirdiği toplantıda verdi.

Ürdün'le ilişkilerin İsrail için büyük bir servet olduğunu belirten Benny Gantz, "Binlerce kat iyi olabilirdi.” ifadelerini kullandı.

İstenmeyen kişi!

Başta Kral Abdullah olmak üzere Ürdünlü yetkililerle sıkça iletişim durumunda olduğuna vurgu yapan Savunma Bakanı Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ürdün'de istenmeyen kişi ilan edilmiş olmasının ve bizzat Netanyahu'nun varlığının ilişkilerin ilerlemesinin önündeki en büyük engel olduğunu bildirdi.

Ürdün makamlarından ise gizli görüşmeye dair herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

Dışişleri bakanları da buluşmuştu

Daha önce de İsrail basını, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'nin Ürdün ve İsrail arasındaki ilişkileri iyileştirmek ve geliştirmek için 3 Aralık 2020 tarihinde gizlice buluştuğunu yazmıştı.