Trump gitti, normalleşme bitmedi!

İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesi sürecinin mimarı Donald Trump gitti ama Körfez'de normalleşme rüzgarları esmeye devam ediyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Ahronot, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın gizlice görüştüğünü yazdı. Gazete, görüşmenin ne zaman yapıldığına dair bilgi paylaşmadı.

Trump gitti, normalleşme bitmedi!

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, gizli görüşmeye ilişkin bilgiyi, kendisinin de mensubu olduğu Mavi-Beyaz Partisi'nin aktivistleriyle çevrim içi gerçekleştirdiği toplantıda verdi.

Ürdün'le ilişkilerin İsrail için büyük bir servet olduğunu belirten Benny Gantz, "Binlerce kat iyi olabilirdi.” ifadelerini kullandı.

İstenmeyen kişi!

Başta Kral Abdullah olmak üzere Ürdünlü yetkililerle sıkça iletişim durumunda olduğuna vurgu yapan Savunma Bakanı Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ürdün'de istenmeyen kişi ilan edilmiş olmasının ve bizzat Netanyahu'nun varlığının ilişkilerin ilerlemesinin önündeki en büyük engel olduğunu bildirdi.

Ürdün makamlarından ise gizli görüşmeye dair herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

Dışişleri bakanları da buluşmuştu

Daha önce de İsrail basını, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'nin Ürdün ve İsrail arasındaki ilişkileri iyileştirmek ve geliştirmek için 3 Aralık 2020 tarihinde gizlice buluştuğunu yazmıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tüm Vatandaşlara müjde! Başvuranlara 3240 TL Harçlık...
Tüm Vatandaşlara müjde! Başvuranlara 3240 TL Harçlık...
  1. FİNANS