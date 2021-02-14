Trump Azil Yargılamasında Aklandı: ‘Yolculuğumuza Devam Etmeyi Dört Gözle Bekliyorum’

Olaylı bir şekilde başkanlığı bırakan Donald Trump, ABD tarihinde iki kez azli istenen ilk başkan oldu. Senatoda yapılan azil yargılmasında Trump suçsuz bulundu. Bunun ardından eski başkan, avukatlarına ve senatörlerle temsilciler meclisine teşekkür etti. Demokratları hukuk üstünlüğüne leke sürmekle suçlayan Trump, ikinci kez azlinin istenmesinin bir cadı avı oldupunu söyledi.

’75 milyon oy aldım’

Seçimlerde 75 milyon vatandaşın oyunu aldığını belirten Trump, Demokratların bunu unutamayacağını söyledi ve kendisini destekleyen herkese yeniden teşekkür etti. Amerikayı yeniden harika bir hale getirmek için başlattıkları vatansever yolculuğun henüz başında olduklarını ifade eden eski başkan, “Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum.” dedi.

Trump, kongre baskınındaki rolu nedeniyle senatoda azli için yargılandı. 57 senatör Trump’ı suçlu bulurken, 43 senatör suçsuz buldu. Senato, üçte iki çoğunlukla Trump’ı suçlu bulmadığı için eski başkan aklandı.