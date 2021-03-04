"Trump, 4 Mart'ta tekrar başkan olacak" iddiası!

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri), 6 Ocak günü Trump tarafından Washington'da düzenlenen mitingin ardından Kongre binasının basılmasının etkileri hala sürüyor. İç Güvenlik Bakanlığı ile FBI (Federal Soruşturma Bürosu), çok sayıda aşırılık yanlısı grup tarafından 4 Mart günü Kongre binasına baskın düzenlenebileceğini duyurdu. Söz konusu aşırılık yanlısı grupların arasında "Yüzde 3" olarak adlandırılan bir milis grubunun da yer aldığı ifade edildi.

"Ciddiye alıyoruz"

Bunun üzerine Kongre binasında 6 Ocak günü yaşananların tekrar yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kongre polisi tarafından yapılan açıklamada, kimliği tespit edilmiş bir milis grubunun 4 Mart günü Kongre binasını basacağına ilişkin bir ihbar alındığı ve bu ihbarın ciddiye alındığı kaydedildi. Fakat muhtemel tehdide ilişkin henüz bir ayrıntı verilmedi.

"Kolluk kuvvetleri çalışıyor"

Konuya ilişkin Washington polisinin yaptığı açıklamada ise 4 Mart gününe ilişkin ihbarın dikkate alındığı belirtilerek, bütün kolluk kuvvetlerinin çalışmayı sürdürdüğü ifade edildi.

"Düşük bir olasılık var"

Kongre binasına yönelik baskın olasılığının az olduğunu belirten yetkililer, bunun iddianın ötesine geçtiğine ilişkin henüz bir delil bulunamadığına dikkat çekti. Yetkililer, Kongre binasında yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığını ancak aşırılık yanlısı gruplardan Washington'a henüz kimsenin gelmediğini bildirdi.

"Yüzde 93'ten fazla artış gösterdi"

Kongre Polis Şefi Vekili Pittman, 2021 senesinin Ocak ayında Kongre mensuplarına yönelik tehditlerin, 2020 senesinin Ocak ayına kıyasla yüzde 93'ten fazla arttığını ifade etti.

"Trump başkan olacak" iddiası!

Komplo teorisyenleri, 4 Mart günü Trump'ın tekrar başkanlık koltuğuna oturacağını düşünüyor. 1793-1933 seneleri arasında ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) başkanların 4 Mart günü koltuğa oturduğu biliniyor.

Ne olmuştu?

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) başkanlık seçimlerini kaybeden Trump, 6 Ocak günü Washington'da bir miting düzenlemişti. Söz konusu miting sırasında Trump, destekçilerinin Kongre binasına yürüyeceğini bildiğini belirterek, barışçıl ve yurtsever bir şekilde seslerini duyurmaları gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine Trump'ın destekçileri, Kongre binasının önünde bir araya gelmişti. Güvenlik güçlerini köşeye sıkıştıran protestocular, Kongre binasının kapı ve camlarını kırmıştı.

Kongre binasında yaşanan arbede sırasında 4 protestocu yaşamını yitirmiş, söz konusu protestoculardan birinin göğsünden vurulduğu fark edilmişti. Kafasından darbe alan bir polis memuru da hayatını kaybetmişti. Biden, söz konusu baskını "başkaldırı" olarak adlandırmış ve bu eylemi gerçekleştiren kişileri terörist olarak ilan etmişti.

Baskın sırasında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin odasına girilmiş ve kürsüsü çalınmıştı. Kongre baskınından sonra çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve Trump'ın azledilmesi amacıyla Başkan Yardımcısı Pence'e çağrı yapan bir tasarıya Temsilciler Meclisi'nde onay verilmişti. Pence ise bunun anayasaya aykırı olacağını belirterek, anayasanın 25'inci maddesinin yalnızca başkanın sağlık sorunları yüzünden görevini sürdürememesi halinde işletilmesi gerektiğini ifade etmişti.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Türkiye'ye sık sık demokrasi çağrısı yaparken Kongre baskınıyla ne yapacağını şaşırmıştı. Türkiye'nin konuya ilişkin yaptığı "Endişeyle takip ediyoruz." açıklamaları ise söz konusu ülkeye önemli bir mesaj olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 09:53