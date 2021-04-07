TRT’de Darbe Bildirisini Okuyan Yarbayın Cezası Belli Oldu

Açıklanan son bilgilere göre 15 Temmuz’da darbe bildirisini TRT kanalında okutan eski yarbay Ümit Gençer’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yapılan eylemlere ilişkin olarak 497 sanıklı dava hakkında karar açıklandığı öğrenildi. Ankara, 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumlar kampüsünde görülen karar duruşmasına tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katılımda bulundu.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, duruşmada hükmü açıkladı ve Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görevli olan 8 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6’şar hapis cezası verildiği belirtildi.

102 Sanık Hakkında Beraat Kararı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda kalan 108 sanık arasından 6’sı hakkında "anayasal düzeni ihlal suçuna yardım"dan 15 yıl ile 6 yıl 3’er ay arasında değişen süreçlerde hapis cezası verildiği ifade edildi. Aralarında erlerin de bulunduğu alayda kalan 102 sanık hakkında ise beraat kararı çıkartıldı.

Bununla birlikte, Genelkurmay Başkanlığına baskın için Alay’dan ayrılmış olan 117 sanıktan eski binbaşılar Halil Çınar ve Fedakar Akça “anayasal düzeni ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı ve Hüseyin Turan da aynı suçtan müebbet cezasına çarptırıldı. Aynı grupta yer almış olan 27 sanığa "anayasal düzeni ihlal suçuna yardım" suçundan 15 yıl ile 13 yıl 4’er aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan gitmiş olan 103 sanıktan eski binbaşı Osman Koltarla hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan müebbet cezası verilirken 3 sanık için "anayasal düzeni ihlal suçuna yardım"dan 16 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. 13 sanık hakkında da 15 yıl hapis cezası verildiği açıklandı.