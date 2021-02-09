Trakya Üniversitesi’nde Dekandan Boğaziçi Tehdidi: ‘Gece Vakti İşi Bitirir…’

Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından tartışmalar sürüyor. Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve üniversitenin genel sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, yaptığı sosyal medya paylaşımında tartışılacak ifadeler kullandı. Facebook hesabında paylaşım yapan Kılıç, “Biz eylem falan yapmayız, biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz” dedi.

Cevdet Kılıç’ın tartışılan paylaşımları şöyle

Kılıç, “Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim” ifadelerine yer verdi.