Trabzon’da Mahkemeyi Kazanıp, 700 Yıllık Kalenin Varisi Oldular…

Trabzon’un kültürel mirası içinde önemli bir varlık olan Güzelhisar Kalesi, Trabzon limanına hakim, önemli bir noktada. Yapımı 13. yüzyıla ve Cenevizliler dönemine dayanan kale için, 1737-1745 yılları arasında Trabzon valiliği yapmış Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa’nın torunları, kalenin olduğu bölgenin varislerinin kendileri olduğunu iddia etti. Paşanın torunları kalenin tapusunu almak için mahkemeye dava açtı.

Mahkeme karar verdi: Kale aileye ait!

‘Kalede yaşayabiliriz’

Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dava 4 yıl sürerken, mahkeme davanın sonucunda kale ve bulunduğu arazinin Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisi olan sülaleye ait olduğuna karar verdi. Ailenin, kalenin varisleri olduğu bu haberle kesinleşti. Aile bu kararın ardından ilk olarak bir vakıf kuracak ve kalenin, aile adına tescili için yeni bir dava açılacak. Davanın ardından Üçüncüoğlu ailesinin kaleyi teslim alması bekleniyor.

Kale varislerinden Adnan Güngör Üçüncüoğlu, kalenin girişine “Üçüncüoğlu Kalesi” yazdıracaklarını belirterek, şunları söyledi: