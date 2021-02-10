Trabzon’da Mahkemeyi Kazanıp, 700 Yıllık Kalenin Varisi Oldular…

Trabzon’un kültürel mirası içinde önemli bir varlık olan Güzelhisar Kalesi, Trabzon limanına hakim, önemli bir noktada. Yapımı 13. yüzyıla ve Cenevizliler dönemine dayanan kale için, 1737-1745 yılları arasında Trabzon valiliği yapmış Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa’nın torunları, kalenin olduğu bölgenin varislerinin kendileri olduğunu iddia etti. Paşanın torunları kalenin tapusunu almak için mahkemeye dava açtı.
Mahkeme karar verdi: Kale aileye ait!Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dava 4 yıl sürerken, mahkeme davanın sonucunda kale ve bulunduğu arazinin Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisi olan sülaleye ait olduğuna karar verdi. Ailenin, kalenin varisleri olduğu bu haberle kesinleşti. Aile bu kararın ardından ilk olarak bir vakıf kuracak ve kalenin, aile adına tescili için yeni bir dava açılacak. Davanın ardından Üçüncüoğlu ailesinin kaleyi teslim alması bekleniyor.
‘Kalede yaşayabiliriz’
Kale varislerinden Adnan Güngör Üçüncüoğlu, kalenin girişine “Üçüncüoğlu Kalesi” yazdıracaklarını belirterek, şunları söyledi:
“Kaleyi aldıktan sonra gerekirse kalede yaşayabiliriz. Şimdi biz ‘Güzelhisar Kalesi’nin işletmesini elimize alabiliriz. Bunu yapmak için şu anda bir vakıf kurmamız gerekiyor. Vakıf şartları biraz ağır ama bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Vakfı kurduktan sonra mahkemeye tekrar bir dava açacağız, ondan sonra da devletle pazarlığa girişeceğiz. Kalemize kavuşmamız bu kadar yakın. Ben bunu dava ilk açıldığında da söylemiştim, bizim amacımız sadece kaleyi almak değil, ilk önce kalenin önüne ‘Üçüncüoğlu Kalesi’ yazdıracağız. Daha sonra gelirinden, bizim okuyan çocuklarımıza yetimlerimize bir gelir sağlamayı düşünüyoruz. Şu an halihazırda kalenin altından bir tünel geçiyor biz oranın ücretini de alacağız, kale üzerinde bulunan park var biz orayı da alacağız ve gelirlerini toplayacağız. Ben tabi ki kalede yaşamak isterim. Ben tarihi çok seviyorum. İnsan geçmişini bilmeli ve unutmamalı gerektiği yerde kalede de yaşanabilir”