Trabzon Valisi: Vaka sayıları yüzünden normalleşme gecikmesin!

Türkiye'de iller koronavirüs bakımından risk durumlarına göre kategorilere ayrıldı. Trabzon, 100 binde 100'ün üstündeki vaka sayıları nedeniyle çok yüksek riskli iller kategorisinde yer aldı. Bunun üzerine Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan açıklama geldi.

Ustaoğlu, şehrin en kalabalık yerleri olan Uzun Sokak, Kunduracılar Caddesi ve Kahramanmaraş Caddesi'nde koronavirüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ustaoğlu'nun yanında Ortahisar Kaymakamı Toğan da vardı. Ustaoğlu, hem esnaftan hem de vatandaşlardan önlemlere riayet etmelerini istedi.

"Normalleşme süreci gecikmesin"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ustaoğlu, şehirdeki vaka sayıları yüzünden normalleşme sürecinin gecikmesini istemediğini belirterek hem açık alanlarda hem de kapalı alanlarda fiziki mesafe ve maske kuralına riayet edilmesi gerektiğini kaydetti. Ustaoğlu, bu konuda herkesin ortak bir sorumluluğa sahip olduğuna dikkat çekti.

5 kritere bakılacak!

Türkiye'de Mart ayından itibaren bazı illerde normalleşme süreci başlayacak. Hangi illerde normalleşme sürecine geçileceğine karar verilirken hastanelerin yatak doluluk oranları, ventilatör doluluk oranları ve yoğun bakım doluluk oranlarına bakılacak. 100 bin kişide belirlenen vaka sayıları dikkate alınacak. Koronavirüs testi yapılan kişi sayısı değerlendirmeye alınacak. 10-14 gün içerisinde koronavirüsün seyrine bakılacak. Son olarak da kaç kişinin aşılandığı dikkate alınacak.

Trabzon'da durum nasıl?

Sağlık Bakanı Koca tarafından dün yapılan paylaşıma göre, Trabzon koronavirüs bakımından oldukça riskli görünüyor. Koca'nın paylaşımında, 100 binde vaka sayısının en yüksek olduğu illerin sırasıyla Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize olduğu fark edildi.

Ordu: 100 binde 228,40 vaka

Giresun: 100 binde 217,51 vaka

Trabzon: 100 binde 207,54 vaka

Samsun: 100 binde 202,94 vaka

Rize: 100 binde 200,08 vaka

Karadeniz Bölgesi'nde cenaze törenlerine kalabalık bir şekilde katılım gösterilmesi, aile, akraba ve komşuluk ilişkilerinin sıkı olması, dolayısıyla ev ziyaretlerinin fazla yapılması ve gizli nişan gibi etkinliklerin yapılması nedeniyle vakaların daha fazla olduğu değerlendiriliyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 16:48