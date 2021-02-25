Trabzon'da Roma Dönemi Eserleri Bulundu

Trabzon Ortahisar ilçesinde kazı çalışmasında ilginç sonuçlar elde edildi. İlçede otopark projesi yapılmak isteniyordu. Kazılan alan sonrasında roma dönemine ait olduğu tespit edilen yapıların bulunduğu habere ilgi çekti. Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı mevkide Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan otoparkta bir kazı çalışması gerçekleştiği öğrenildi. Yapılan 4000 yıllık tarihi olduğu bilinen Trabzon, çalışma sonuçlarında ilginç bulgular ortaya çıkardı.

Otopark çalışması için kazınılan alanın içinde milattan sonra 117 ve 118 yıllarına ait olan Roma dönemi yapıları bulundu. Toprağın 4 metre altında kalan yapılar 20 gün süren kazı çalışmaları sonrasında elde edildi. Trabzon'da Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı mevkide yapılan çalışma alanının 5000 metrekare genişlikte olduğu anlaşıldı. Çalışma sonucunda ortaya çıkan bir örme sütun da Hadriyanus dönemine ait çıktı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Yavuz ise Karadeniz Trabzon'da gerçekleşen kazı çalışması hakkında açıklamalar yapıp önemli paylaşımlarda bulundu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bu alan için otopark yapma düşüncesi bulunduğunu açıklayan Profesör Doktor Mehmet Yavuz, bu düşüncenin bölge koruma kuruluna iletildiğini ve bu talimat ardından Müze Müdürlüğü aracılığı ile bakanlıktan alınan izin çerçevesinde kazı çalışması yapıldığını açıkladı. 5 farklı noktada arkeolojik sondaj çalışması gerçekleştiğini ifade eden Yavuz, 20 gündür aralıksız bir şekilde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yapılan çalışmaların zorlu geçtiğini açıklayan Öğretim Üyesi, çalışılan sahanın bir iskan sahası olduğunu ifade etti. Özellikle Osmanlı'dan itibaren Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar yoğun bir şekilde yapılaşma olduğunu belirten Yavuz, bir iki metre dip tarafa doğru üç dört metreye yakın moloz dolgusu olduğunu açıkladı. Yapılan çalışmalara onların alandan boşaltıldıktan sonra başlayabildiğini ifade eden Profesör Doktor, önemli bulgulara ulaşıldığını da vatandaş bilgisine sundu.

İlk olarak karşılaştıkları tarihi yapının bir sur duvarı şeklinde olduğunu ve Roma dönemine ait Roma mimarisi üslubu ile yapılmış ve içerisinde Roma harcı olan blok taşlar ile inşa edilmiş bir sur duvarı olduğunu keşfettiklerini söyledi. İç yüzünün oldukça düzgün bir şekilde olması alanda bir mimari mekan olabileceği fikrini düşün dürtmüş ancak çalışmalar genişlediği zaman ise bunun bir sur duvarı olduğunu ve iç yüzünün iskan maksatlı olduğu anlaşılmış.