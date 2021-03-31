Trabzon'da Asma Köprü Mesafeyi Kısaltıyor Ama Ölüme Götürüyor

Trabzon Ortahisar'da Değirmendere üzerinde bulunan asma köprü zaman içerisinde tahrip oldu. 60 metre uzunluğa sahip olduğu bilinen köprünün çelik halatlara bağlı olarak ahşap asma köprü olarak tanındığı ifade edildi. İlçede bulunan vatandaşlar ise önceki yıllarda bu köprüye alternatif olarak inşa edilen ve 150 metre mesafedeki beton köprüyü kullanmıyor. Bunun yerine mesafe daha kısa olduğu için oldukça tehlike barındıran asma köprü üzerinden geçiyor. Güzergahlarını değiştirmek istemeyen vatandaşlar asma köprü için çare bulmak istedi ve bu köprüye güçlendirme çalışması yapılacağı bilgisi verildi.

Kutlugün Mahallesi'nde ve Değirmendere üzerinde 30 yıl önce bir asma köprü inşa edilmişti. Bir buçuk metre genişliğinde ve 60 metre uzunluğunda olan köprü zamanla deforme oldu ve tahtaları çürüdü. Çürüyen köprü için tahtalarla yama yapıldı ve çelik ağlar ile tedbirler alındı. Köprü İncesu ve Mutlugün mahallelerine ulaşımı kısa yoldan sağlıyor. Ancak oldukça tehlikeli bulundurması ile birlikte bu köprü alternatif olarak 150 metrelik bir mesafede beton köprü de inşa edildi. Buna rağmen mahallede bulunanlar asma köprünün daha kısa bir güzergaha sahip olması nedeniyle alışkanlıklarından vazgeçmiyor ve tehlikeye rağmen köprüyü bırakmıyor.

Mahalleli Hasan Karakaş ise Trabzon'da bulunan köprü hakkında yorumlar yaptı ve daha kısa yol olduğu için bu köprünün kullanımının devam ettiğini açıkladı. 1990 senesinde sel olduğu zaman evlere ulaşım sağlayan taş köprünün yıkıldığını ve burada evleri bulunan insanların bu köprüyü kendi imkanları ile inşa ettiklerini açıkladı. Yine evlerine daha yakın olduğu için bu köprüyü tercih ettiklerini açıklayan vatandaşlar köprü tahrip olduğu zaman onarımını da mahallenin yaptığını dile getirdi.

151 metrelik bir mesafede taş bir köprü bulunduğunu da ifade eden Hasan Karakaş o köprünün ise mahalleliye uzak kaldığını bu köprüden geçerken ise çalıştıklarını ve korkmadıkların ifade etti. Yalnızca yaşlılar için biraz problemler yaşandığını ancak buna da yaşlarım koluna girerek çözüm bulduklarını belirtti.