Tozkoparan İskender 6. ve 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Tozkoparan İskender dizisi yeni yayın hayatına bomba gibi başladı. Değisen senaryo ve oyuncu kadrosu ile 3 sezonuna iddiali giriş yaptı.Uzun süren bekleyiş sona ererek TRT 1 ekranlarında 2 sezondur yayınlanan fenomen dizi 3.sezonuyla yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Tozkoparan dizisi adını değiştirerek Tozkoparan İskender oldu. Tozkoparan İskender'in ilk 5 bölümü yayınlandı. Peki Tozkoparan İskender'in 6. ve 7.bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte tüm merak edilen haberimizin devamında yer alıyor.

Tozkoparan İskender kadrosunda kimler var?

Dizinin kadrosunda eski isimler olduğu gibi yeni isimlerde bulunuyor. Çağan Efe Ak, Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, Mert Erdoğdu Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan Suna Selen gibi isimler bulunuyor. Süper kahraman olan İskender’i Çağan Efe Ak canlandırıyor. Tozkoparan İskender dizisi okçuluk, kahramanlık üzerine kurulu hikayesi ve bol kahkahalı sahneleri ile özellikle çocuklar tarafından çok sevilerek ailecek izleniyor.

Tozkoparan İskender dizisi 2 Ocak Cumartesi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına kaldığı yerden başladı.Yılbaşına özel ilk iki bölüm birden yayınlandı. 3. bölümünde itibaren her pazar yayınlanan dizi en son 5.bölümü ile ekranlara geldi.

Tozkoparan İskender dizisinde bu hafta sonuna özel ise bir sürpriz bulunmakta. Peki o sürpriz ne? Bu habere en çok çocuklar sevinecek..

Tozkoparan İskender 6. bölüm ve 7. bölüm aynı gün yayınlanacak. Yılbaşında olduğu gibi bu hafta sonu peş peşe 2 bölüm birden yayınlanacak. Tozkoparan İskender 31 Ocak Pazar günü saat 16:00'da ekranlara gelecek. 6 .ve 7. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.



Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 12:24