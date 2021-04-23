Toz Taşınımı Uyarısı! Pazar Gününe Kadar Sürecek

25 Nisan gününe kadar Sahra Çölü’nden Türkiye'ye toz taşınımı beklendiği uyarısı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar tarafından yapıldı. Öğretim üyesi profesör Doktor Doğan Yaşar partikül tutucu ya da çift maske takılması gerektiğine vurgu yaptı. Cuma cumartesi pazar gününde yoğun bir şekilde çöl tozu yağmuru beklendiği ifade edildi. Önümüzdeki günlerde yağmurun çok fazla yağması durumunda çamur olmayacağı ancak görünüşte yoğun bir yağışın olmadığı belirtildi. Bu sebeple araçların da çamurlara bürüneceği bilgisi verildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre açıklamalar yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar, bugün Sahra Çölü’nden ülkemizde toz taşınımı sürecinin başlamasının beklendiği haberini verdi. Sahra Çölü’nden beklenen toz taşınımının Pazar gününe kadar etkili olacağı konusuna netlik kazandırıldı. Bunun yanı sıra Profesör Doktor Yaşar uyarılarda da bulundu ve bu gece itibarı ile tekrardan çöl tozları geleceğini bildirdi.

Araçların çamurlu olacağını ifade eden öğretim üyesi, bu durumun bizim için kötü olsa da oğa için iyi bir şey olduğunu açıkladı. Yaşanacak olayın doğayı besleyeceği ve ne kadar çok olursa o kadar çok bereketli söylenildi.

Nisan yağmurları hakkında atalarımızın “bereket yağışları” şeklinde ifadelerde bulunduğu hatırlatıldı ve bütün elementlerin ve nütrientlerin içinde olduğu yağışın bu yağışlar olduğu açıklandı. Oldukça verimli de geçen bu olay hakkında “doğa için muhteşem bir şey” şeklinde açıklamalarda bulunuldu. “Doğa için muhteşem ve olmazsa olmaz” şeklinde açıklamalar yapan öğretim üyesi, araçların üzerini kaplayan çamur tabakasını bu dönem soluyacağımızı açıkladı. Eğer solunum yolumuzda herhangi bir sorun varsa bu durumun rahatsızlık yaratacağı ve çözüm olarak partikül tutucu maske ya da çift maske takacağımız ifade edildi.