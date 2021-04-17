Toz Taşınımı Pazar Akşamına Kadar Devam Edecek! İşte Uyarı Alan İller

Bu gece başlayacak olan ve Pazar akşamına kadar sürmesi beklenen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı sebebi ile İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de uyarı yapıldı. Aynı zamanda Kastamonu ve Bursa Valiliği de Kuzey Afrika kaynaklı olan toz taşınımı sebebiyle bir açıklama gerçekleştirdi.

İlgili illeri kapsayan uyarı, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapıldı. Bu gece başlayıp Pazar akşamına kadar sürecek olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yaşanacağı öngörüldü. Bu sebeple hava kalitesinde bozulma, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ya da çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar ile karşılaşılması durumuna karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi ve illere bu durumlara karşı önlem alın çağrısında bulunuldu.

Kuzey Afrika kaynaklı olan toz taşınımı uyarısına Bursa Valiliği de katıldı ve bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Bursa Valiliği tarafından yapıldığı öğrenilen yazılı açıklamada kent genelinde bu geceden Pazar akşamına kadar toz taşınımı görüleceğini haberi verildi ve Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmeleri yazıldı. Yapılan açıklamada meydana gelecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması tavsiye edildi ve görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar ve hava kalitesinde bozulma gibi durumlara karşı uyarılarda bulunuldu.

Yine Kastamonu Valiliği de il genelinde bulunan vatandaşlara bir açıklama yaptı ve yaşanacak olan toz taşınımı sebebiyle tedbirler alınması gerektiğini söyledi bunun yanı sıra, dikkatli olun uyarısında da bulunuldu. Bursa Valiliği gibi Kastamonu Valiliği de bir yazılı açıklama yaptı ve meteorolojinin son değerlendirmelerini baz aldı. Kastamonu'da bu gece başlayıp Pazar akşamına kadar sürecek olan Afrika kaynaklı toz taşınımının öngörüldüğü ifade edildi ve yaşanacak olumsuz durumlara karşı tedbirli davranılması istendi.