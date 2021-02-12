Torunu Yaşındaki Kız Çocuğuna Aşk Mektubu Yazan Tacizcinin Cezası Belli Oldu

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki kız öğrenciye aşk mektubu yazıp, küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan kırtasiyeci E.G (61), 5 yıl 10 ay hapis cezasına. çarptırıldı.

Efeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir okulun karşısında, kırtasiye dükkanı olan E.G 22 Ekimde, iddialara göre 13 yaşındaki kız çocuğu olan mektup yazıp verdi.

13 yaşındaki küçük kız ise mektubu olarak ablasına gösterdi, mektubu gören abla polise giderek kırtasiyeciden şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan adam ‘’Çocuğa cinsel istismar’’ suçundan tutuklandı.

Hakkında ‘’Çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan’’ 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile Aydın Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken davanın 9 Şubat'taki karar duruşmasında tutuklu bulunan sanık E.G ve taraf avukatları duruşmaya katıldı.

Berat talebi mahkeme tarafınca reddedildi, suçun sarkıntılık eviyesinde kalması sebebiyle istinaf yolu açık olmak üzere 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza suçun çok sayıda tekrarlanması sebebiyle ceza 5 yıla çıkarıldı. Mahkeme tutuklu sanık E.G’ye ayrıca çocuğa cinsel taciz suçundan da 10 ay hapis cezası verdi.

Bir tanem başlıklı mektup yazan 61 yaşındaki adam, ‘’ Artık daha fazla acı çekmek istemiyorum. Eğer bana sevgin bittiyse lütfen cevap yazma. Eğer bir cevap yazmazsan herşeyin bittiğini anlayacağım. Sana söz veriyorum bir tanem göz göze bile gelmeyeceğiz. Yok, Eğer hala seviyorsan o zaman bunu belli edecek gibi davran. Çünkü artık seni düşünmekten ve seni beklemekten yoruldum. Biraz zor ama bir gün büyür, sevgiyi anlarsın. Daha söyleyecek o kadar çok sözüm var ki, daha sayfalar dolusu yazarım. Eğer sen 17-18 yaşlarında olsaydın seninle evlenmekten başka hiçbir şey düşünmezdim. Fakat kadere bak ya ben çok erken geldim dünyaya Ya da sen geç kaldın. Hadi kalbin anlamıyor beni gözlerinle mi görmüyor ne kadar zayıfladım ve her gün eriyorum tabii ki bu da senin umurunda değildir Buna da teşekkürler’’.