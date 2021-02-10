Torun Maaşı Nasıl Alınır? Ananelere Babaannelere Müjde ÇSGB Maaşı Ne Kadar İşte Başvuru

Birçok anane ve babaanne çocukları işe gittiği için torunlarına bakmaktadır. Ama birçok nine ve dememiz torun maaşı alacağından bihaberler. Evet yanlış duymadınız sizler de torununuza baktığınız için devletten maddi destek alabilirsiniz! İşte tüm anane ve babaanneleri ilgilendir o müjdeli haber! Torun maaşı ÇSGB nasıl alınır?

Sosyal devlet kapsamında devletimiz birçok alanda yardımlarına devam etmektedir. Yeni doğum yapmış annelere verdiği yardımlar ayrı, süt yardımları ayrı ve, okul çağındaki çocuklara olan yardımlar ayrı olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletten sürekli destek gelmektedir.

Fakat birçok vatandaşımız bu yardımları bilmediği için maalesef ki yararlanamıyorlar. Bizde sizler için bu yardımları ve nasıl başvuracağınızı teker teker yazdık.

Devletimiz tarafından ailelere sunulan yardımlara bir yenisi daha eklendi. Bakanlık çalışmaları hususunda anne ve babası çalışan ailelerin çocuklarına bakan anane ve babaannelerimize maaş verilecek. Bu bakım maşı ile birlikte hem anane ve babaanne torunları ile vakit geçirmiş olacak hem de maaş desteği alacaklar. Peki başvurular nasıl yapılmakta?

AYLIK OLARAK ALINACAK

Aylık olarak alınacak bu desteklerler de ise ön koşul annenin çalışmasıdır. Eğer anne işten ayrılırsa maaş kesilmektedir.

KOŞULLAR

Annenin doğumdan önce de en az bir yıldır sigortalı olarak çalışması

Çocuğa bakacak olan anane ya da babaannenin sağlık sorunu olmaması

Anne ve babanın da çalıştığına dair resmiyet

Annenin ticari sicil kaydının temiz olması

Devlet tarafından aranan koşullar ise şu şekildedir;

GEREKLİ BELGELER

Çocuğun ve ailesinin kimlik belgesi

Çocuğun doğum belgesi

Annenin SGK hizmet dökümü

Anne ve babanın sigortalı işte çalıştığını gösteren yazı

Bakacak aile büyüğüne dair kimlik belgesi

Bakacak aile büyüğüne dair sağlık belgesi

PİLOT İLLER

Bakanlık tarafından hala deneme sürecinde olan bu uygulama içinse öncelikle seçilen pilot ildeki büyükler yararlanacak.

Belirlenen iller ise Tekirdağ, Bursa, İstanbul, Sakarya, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep ve Konya’dır.

BAŞVURU YOLLARI

Vatandaşlarımız ise öncelik olarak illerindeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına gitmesi ve başvuru yapması gerekmektedir.

ÖDEMELER NASIL ALINIR

Ödemeler ise PTT üzerinden anane ve babaanne adına yapılır. Maaş ise aylık 425 Türk lirasıdır. Bebeğin doğumundan 12 ay süre boyunca aile büyüğü bu maaştan yararlanabilir.