Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur Hayatını Kaybetti

Solunum rahatsızlığı sebebiyle acil bir şekilde hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesinin sevilen Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, tedavi görmüş olduğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un 57 yaşında olduğu öğrenildi.

6 Mart günü İsmail Uygur ailesinin oturmuş olduğu apartmanda yangın çıkmıştı. Belediye başkanı, eşi ve oğullarının içlerinde bulunduğu apartmanda 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Belediye Başkanı, yaklaşık bir hafta önce taburcu olmuş ama tekrar eden rahatsızlıklarından dolayı14 Nisan'da solunum rahatsızlığı sebebiyle tekrar hastaneye kaldırılanTorbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti.

Taziye Mesajları Yayımlandı

Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Uygur'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğluTaziye verilen kişiler arasındaydı. İmamoğlu "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınları, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı

Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş taziye mesajı yayımladı. Yavaş, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

İsmail Uygur Kimdir?

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini ve lise öğrenimini Torbalı'da tamamlayan Uygur, İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek üniversite eğitimine tamamladı. Ramazan İsmail Uygur, çok uzun yıllar boyunca Torbalı'da Serbest Muhasebecilik yaptı. 17 yıldır üyesi olduğu ve ayrıca çeşitli kademelerde yönetici olarak bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan yerel seçimlerde 2004 yılında belediye başkan adayı olarak gösterildi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı olarak seçildi.