Topuklu Giyen Komşusunu Ölümle Tehdit Etti ve Hakaretler Savurdu

Sivil havacılık mezunu olduğu öğrenilen 25 yaşındaki genç kadın Ayşenur Atış, İstanbul Ümraniye'de bir sitede tek başına yaşıyordu. Genç kadının alt komşusu ile topuklu ayakkabı sessizinden karakolluk olduğu öğrenildi ve komşusunun dehşet yaşattığı ifade edildi.

Ortaya atılan iddialara göre genç kadının komşusu sesten rahatsız oldu ve Ayşenur Atış’ın kapısına gelip hem tekmeler attı hem de küfürler savurdu. Üstelik genç kadını öldürmek ile de tehdit eden alt komşu genç kadına kabus gibi dakikalar yaşattı. Ayşenur Atış ise çözümü polisi aramakta buldu ve yaşadıklarını anlattı.

Sivil havacılık mezunu olan Ayşenur Atış, olay gününde evde misafiri olduğunu ve arkadaşı ile dışarı çıkacaklarını söyledi. Hem arkadaşının hem kendisinin hazırlandığını ve ayağında topuklu ayakkabı olduğunu belirten Atış, evin içine sağa sola gittiğini ve daha önce de aralarında ses yüzünden problem olan alt komşusunun kapısına geldiğini açıkladı. Alt komşusunun önce kapıyı tekmelediğini belirten genç kadın, ardından komşusunun kendisini geberteceğini ve paramparça yapacağını söylediğini anlattı.

Genç kadın ise kendisine küfürler savuran alt komşusundan şikayetçi olduğunu ve hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istediğini söyledi. Komşusunun korkusundan köpeğini gezmeye bile çıkaramadığı belirten 25 yaşındaki kadın, artık evde yalnız kalamadığını açıkladı. Olay Ümraniye'nin Tatlısu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi ve alt komşusu genç kadına dehşeti yaşattı.

25 yaşında olan genç kadın 7 ay önce mahalledeki bir siteden ev kiraladı ve burada yalnız yaşamaya başladı. Aylarca hiçbir problem yaşanmadan evinde oturan Ayşenur Atış, geçen hafta ise balkonunu yıkadı ve iddialara göre alt komşusunun evine bu sebeple su sızdığı söylenildi. Saldırgan komşu ise bu durumdan şikayetçi olup güvenliği aradı ardından genç kadına küfürler ve hakaret dolu sözler söyledi. Yaşanan bu olay sonrasında müzik sesi yüzünden İki komşu arasında tekrar bir tartışma meydana geldiği de öğrenildi.