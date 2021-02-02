Toplu Seks Partisine Korona Baskını: Bakın İçeriden Kaç Kişi Çıktı...

Fransız basın kaynaklarına göre, Paris’in Collegien bölgesinde yaşanan olayda polis, bir depoya giden araçları takibe aldı. Akşam saatlerinde bölgeye intikal eden polis ekipleri, deponun dışında yakaladığı kişilere, sokağa çıkma yasağını ihlalden ötürü 135’er euro, yani yaklaşık 1200 TL para cezası kesti.

Depo için arama izni çıkardılar

Polis, depodaki hareketliliğin farkına varınca, baskın için arama izni çıkarılmasını bekledi. 2 saat onsra çıkan iznin ardından içeriye giren ekipler, koronavirüs önlemlerinin çiğnenerek sokağa çıkma yasağına uyulmaması nedeniyle, içeriğdeki 81 kişiye daha ceza verdi. Seks partisinde yer alan içkiler ve ışık mekanizmalarına el konuldu. Fransız polisi, içeride bulunan insanların sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerini bildirirken, bir polis katılımcıların direnmediğini ve polisle işbirliği yaptığını söyledi.

Fransa’da grup seks yetişkin vatandaşlar için serbest. Bununla birlikte soruşturmaya bakan hakim, partiye katılanların virüsün yayılmasına katkıda bulunduğu belirtti ve katılımcılara, temel cinsellik eğitiminin verilmesini talep etti.