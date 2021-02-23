Ton balıkları "el değerek" paketleniyormuş!

Sosyal medya platformlarında son dönemde gıda güvenliğinin ihlâl edildiğini gösteren görüntüler paylaşılıyor. Ortaya çıkan son görüntülerde, ton balıklarının çıplak elle paketlendiği fark edildi. Hijyen kurallarının tamamen yok sayılması tepkilere neden oldu.

"Normalde salamura suyu yazmıyor"

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, ton balıklarının "el değmeden" üretilmediğine dikkat çekildi. Söz konusu görüntülerde ton balıklarının paketlenme aşamasının yer aldığı ifade edildi. Normal şartlarda ürünlerin içeriğinde salamura suyunun yazmadığı belirtilen paylaşımda, sadece tuz, zeytinyağı ve ton balığının yazdığı vurgulandı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Gıda Dedektifi ve Denetle Yöneticisi Musa Özsoy, otomasyonun bulunmadığına dikkat çekerek, ton balıklarının temizlik kovasına doldurulduğu izlenimine kapıldığını ifade etti. Zeytinyağıyla yapılmasına söylenecek bir söz olmadığını kaydeden Özsoy, bu görüntülerin kendisine normal gelmediğini belirtti. Özsoy, bu görüntülerin oldukça popüler bir firmada ortaya çıkmasına şaşırdığını ima ederek, paylaşımına Tarım ve Orman Bakanlığını etiketledi.

Daha önce de bu tarz görüntüler ortaya çıkmıştı

Kırklareli'de bulunan bir hazır döner işletmesinde çekilen görüntüler de tepkilere neden olmuştu. Dönerlerin paketleme aşamasında TikTok videosu çeken iki kişinin hem maske takmadıkları hem de etlerle oynadıkları fark edilmişti. Bunun üzerine hem firmaya hem de söz konusu personele ceza kesilmişti.

Konya'da bulunan bir süt toplama merkezinde de Emre Sayar isimli bir çalışanın sütle dolu bir kazana girdiği görülmüştü. Süt banyosu yapan Sayar'ın bu görüntüleri adeta mide bulandırmıştı. İş yerinde bulunan bütün ürünler imha edilmişti. Söz konusu iş yeri daha sonra mühürlenerek kapatılmıştı.