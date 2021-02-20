Tokkal ailesi cinayetinde flaş gelişme: Gözaltına alınan kişi sayısı 13 oldu!

Olay, Eskişehir'de meydana geldi. Emel Tokkal'ın kızı olan Beyzanur Kayaalp, Eskişehir'de yaşayan annesiyle bir süre iletişime geçemedi. Bunun üzerine Beyzanur Kayaalp, polis ekiplerine ihbarda bulunmaya karar verdi. Polis ekipleri, söz konusu ihbar üzerine hemen Emel Tokkal ile İlkay Tokkal çiftinin evine gitti. Odunpazarı ilçesindeki eve giden güvenlik güçleri, kapıyı açan kimse olmayınca çilingire haber verdi. Çilingirin kapıyı açması üzerine eve giren güvenlik güçleri, Emel Tokkal ve İlkay Tokkal ile çocukları Ali Doruk'un bıçaklanarak öldürüldüğünü gördü. 42 yaşındaki İlkay Tokkal'ın 7 defa bıçaklandığı belirlendi. 41 yaşındaki Emel Tokkal ile 4 yaşındaki Ali Doruk'un ise 3'er defa bıçaklandığı tespit edildi.

Ailenin tanıdığı biri mi cinayeti işledi?

Güvenlik güçleri, hızlı bir şekilde çevrede yer alan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde İlkay Tokkal'ın çocuğuyla beraber bir dükkândan tablet baktığı, daha sonra da Deliklitaş Mahallesi'nde yer alan evlerine gittikleri fark edildi. Tokkal ailesinin yemek siparişi verdiği anlaşıldı. Evin kapısında ise herhangi bir zorlama belirtisine rastlanmadı. Bu yüzden cinayeti ailenin tanıdığı birinin işlemiş olabileceği üzerinde duruldu. Polis ekipleri tarafından komşuların ifadeleri de alındı.

"Gürültü duyduk ama anlamadık"

Tokkal ailesinin bir hafta önce taşındığını kaydeden komşular, çekyat seslerinin işitildiğini söylediler. Eşya yerleştirildiğini sandıklarını aktaran komşular, çok gürültü geldiğini ve kapının sertçe vurulduğunu ifade ettiler. Komşular, daha sonra ise merdivenlerden bir kişinin koşarak indiğini ancak cinayet işlenmiş olma ihtimalini hiç düşünmediklerini belirttiler.

İlk olarak 3 kişi gözaltına alındı

İlkay Tokkal ile Emel Tokkal'ın ikinci evlilikleri olduğu anlaşılınca olay farklı bir boyut kazandı. İlkay Tokkal'ın ilk evliliğinden olan oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Buğra Can Tokkal'ın gözaltına alınmasından sonra iki kişi daha gözaltına alındı. Bunlardan biri İlkay Tokkal'ın Mehmet Şerif B. adındaki eski çalışanıydı. Diğer gözaltına alınan kişi ise Ersin D. adındaki esnaf komşusu.

Bunun üzerine Mehmet Şerif B.'nin eşi olduğu tespit edilen Hediye B. de gözaltına alındı. Ayrıca polis ekipleri tarafından gözaltına alınan diğer kişiler İlker K., Hakkı B., Hülya Y., Zeki O. ve Fesih B. oldu.

"Tatile gittiklerini ya da zehirlendiklerini düşündük"

Ahmet Boz adındaki çilingir, Tokkal ailesine ait evin her tarafında kan izleri olduğunu söyledi. Emel Tokkal ile irtibat kurulamamasının ardından polis ekiplerine bilgi verildiğini kaydeden Ahmet Boz, gazdan zehirlendiklerini ya da tatile gittiklerini düşündüklerini aktardı. Ahmet Boz, 42 yaşındaki İlkay Tokkal'ın cesedinin evin kapısının arkasında bulunduğunu belirterek, yakınlarının eve girmek istediğini, bu nedenle kapıyı hemen kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

"Oğlu ile problemleri vardı"

İlkay Tokkal'ın ilk evliliğinden oğlu ile problemleri olduğunu belirten Ahmet Boz, aynı zamanda söz konusu adamın maddi sorunları da olduğunu ifade etti.

Yeni gelişme: 4 kişi daha gözaltında

Tokkal ailesi cinayetine ilişkin bugün 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece şu ana kadar soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 13 oldu.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 14:27