TOKİ Yeni Projelerini Duyurdu! Büyük Şehirlerde Aylık 380 Liradan Başlayan Taksitlerle Ev Sahibi Olma Fırsatı

Kiralardan sıkılan birçok vatandaşımız bir an önce kendi evine sahip olmayı diliyor. Fakat yükselen konut fiyatları ile ev sahibi olmak çok zor. Yükselen banka kredileri nedeniyle kredi finansmanı almak da bugünlerde oldukça maliyetli. Bu nedenle vatandaşlarımız alternatiflere yönelmeye başladı. Devlet destekli olan TOKİ ise her yıl yüz binlerce vatandaşımız ev sahibi yapmaya devam ediyor.

YENİ PROJELER AÇIKLANDI

TOKİ bu yıl içinde yeni projelerini açıkladı. Baharın gelmesiyle açıklanan projelere göre özellikle de büyükşehirdeki vatandaşlarımız kısa zamanda ev sahibi olabilirler. İstanbul’a TOKİ’den tam dört yeni proje geldi.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

İstanbul’a gelen dört yeni TOKİ projesinin başvuruları ise hala devam ediyor. Silivri’de 24 Mayıs’ta başlayacak olan başvuru süreci ile birçok vatandaşımız ev sahibi olabilir.

TOKİ konut başvurularını vatandaşlarımız e-devlet üzerinden kolayca yapabilirler. Başvurularda ise vatandaşlarımız da bazı koşullar aranır;

Türkiye vatandaşı olmak

TOKİ satışı yapılacağı il ya da ilçede bir yıldan fazla ikametgâh etmek ya da o ile kayıtlı olmak

Dul ve yetimler, şehit yakınları ve gaziler için ikametgâh süresi 3 yıldan az olamaz

TOKİ’den daha önce konut satın almamış olmak (Dul ve yetimler, şehit yakınları ve gaziler hariç)

Daha önce TOKİ kredisi kullanmamış olmak (Dul ve yetimler, şehit yakınları ve gaziler hariç)

Kendisine, eşine ya da çocuklarına dair konut olmaması (Dul ve yetimler, şehit yakınları ve gaziler hariç)

25 yaşını doldurmuş olmak (dul ve çocuklu kadınlar hariç)

Hane halkının geliri en fazla 5 bin lira olması (İstanbul için 6 bin lira)

380 LİRADAN BAŞLAYAN AYLIK ÖDEMELER

Vatandaşlarımız bu zorlu dönemde TOKİ sayesinde oldukça düşük rakamlarla konut sahibi olabilirler. Vatandaşlarımızın aylık ödemeleri ise 380 liradan başlıyor. İhale sonrasında başvuru döneminin başlayacağı projelerde aynı zamanda kentsel dönüşüm yenileme projeleri de bulunmakta.

KAĞITHANE, ESENLE VE TUZLA İLÇELERİ

TOKİ tarafından ihalenin yapılacağı ilçeler arasında Kağıthane, Esenle ve Tuzla’da yer almakta. Temmuz ya da ağustosta başlanacak projeye dair ise detaylar paylaşılmaya devam ediliyor.

Kağıthane İlçesi

Kağıthane ilçesinin Osmanpaşa mahallesinde yapılacak kentsel dönüşüm projesinde 300 konut olacak. İhale ise 9 Temmuz günü yapılacak

Esenler İlçesi

Esenler ilçesinde ise Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 4.etap gerçekleşecek. Bu proje dahilinde 427 konut ve 28 dükkân inşaatı gerçekleşecek. İhale tarihi ise 30 Temmuz.

Esenlerde olacak diğer proje ise Güney Proje Alanı ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin 3.etabı. Bu proje dahilinde de 598 konut inşa edilecek. İhale ise 10 Ağustos günü yapılacak.

Tuzla İlçesi

Tuzla İlçesinin Aydınlı mahallesinin Konaşlı Mevkii’nde ise yapılacak proje için ihale tarihi olarak 19 Ağustos belirlendi. Proje kapsamında bölgeye 508 adet konut inşası yapılacak.