TOKİ Şubat Ayına Özel Fırsatlar Başladı! 390 TL Taksitle Ucuza Şartsız Koşulsuz Kurasız Daireler

Her yıl olduğu gibi bu yılda TOKİ tarafından çeşitli kampanayalar düzenleniyor. Bu kampanyalarının hepsinin de tek ortak noktası vatandaşlarımızı piyasa koşullarının altında ev sahibi edindirmek. TOKİ tarafından sağlanan konutların en çok tercih edilmesinin sebeplerinden biri uzun süren vadeler, düşük peşinatlar ve düşük taksit ödemeleri. Bizde sizler için 2021 Şubat fırsatlarını derledik.

Kurasız şekilde satışa sunulan listede şubat ayıyla bir kez daha yenilendi ve vatandaşlarımız için binlerce yeni fırsat ortaya çıktı. Kurum tarafından tekrar yenilen liste ile farklı şehirlerimizde de satılık daireler ve ilanlar geldi. Listeye eklenen son daireler de birlikte toplamda 9 farklı ilde ön koşul, kura ve çekiliş olmadan satışlar TOKİ tarafından yapılacak.

TOKİ'DEN YENİ SATIŞ DUYURULARI

Ön koşul ve şart olmadan sunulan konutlarda ise vatandaşlarımız için en önemli avantaj başvuruda öncelik yapmaları.

SADECE 390 TL

TOKİ tarafından sunulan evlerin ise taksitleri oldukça düşük. Daireler uzun vadeler ve düşük taksit seçenekleri sunulduğu için oldukça popülerler.

TOKİ tarafından sunulan dairelerde ise 1+1 ve 2+1’lerin dışında aynı zaman da 3+1 daireler de bulunuyor.

1+1 dairelerin aylık ödemesi 394 Türk lirası.

TOKİ tarafından daha önce de belirttiğimiz gibi birçok ilde birbirinden farklı daireler satışa sunulmakta. Bazı örnek dairelere ve fiyatları ise şu şekilde;

Denizli ilimizde saray mahallesinde 127 adet konut, bahçeli mahallesinde ise 27 adet konut satışı bulunmakta.

Kırıkkale yuva mahallesinde ise alt gelir için 463 adet orta gelir içinse 27 adet konut satışı olacak.

Amasya hamamözü mahallesinde 106 adet, ankara gülseren mahallesinde 5 adet ankara gülseren mahallesinde orta gelire özel 16 adet konut satışı yapılacak.

Ankara gülseren mahallesinde de kentsel dönüşüm kapsamı altında orta gelir için 447 adet konut daha satışa sunulacak.

Bilecik kayhan mahhlesinde 117 konut yapılacak. Bunlardan 5 tanesi de açık satışa sunulmuş durumda.

Çorum Esentepe mahallesine 158 adet konut yapılmakta ve 111 tanesi açık satışa sunuldu.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular ise Toplu Konut İdaresi’nin resmi internet sitesinden yapılmaktadır. Ödemeler ise Ziraat Bankası ve Halk Banka’sının ilgili şubelerine yapılmakta.