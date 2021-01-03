TOKİ 2021 başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?

2021 yılına girilmesi ile beraber vatandaşlar TOKİ'nin başvurularını araştırıyor. Geçen yıl 2020 başvuruları senenin başında gercekleşmişti. Peki bu sene başvurular ne

zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? Ayrıntılar haberimizde..

TOKİ 81 il için dar geçimli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Evler 2+1 ve 3+1 oluyor. Düşük faiz oranı ve uzun vade yaparak vatandaşa ödeme kolaylığı

sağlıyor. Faiz oranı geçen yıl 0,49 olmuştu. Bu yılda aynı faiz oranı bekleniyor. Vade sayısı ise 240 aya (20 yıl) kadar çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da daha önce yaptığı açıklama ile 81 ile 100.000 konut projesini duyurmuştu.

TOKİ; düşük gelirli vatandaşlar için sosyal konut projesi sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara düşük faiz oranı ile ev sahibi yapılıyor. Ödemeler 120 ay, 180 ay ve 240 aya kadar gerçekleşebiliyor. Faiz oranı ise 0,49 oluyor. Başlangıçta ise biraz peşinat alınıyor ve başvuru şartları ise şöyle;

Türk vatandaşı olmak,

Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

Başvuru yapılacak konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek. Bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

TOKİ'den konut almamış ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 5 bin lirayı aşmaması (Ailenin toplam gelirlerinin en fazla 5 bin lira olması, İstanbul için bu sınır 6 bin lira olarak uygulanmaktadır.)

Başvurular ne zaman başlayacak?

Yakın zamanda başvuru tarihlerinin açıklanması bekleniyor. 2020 yılı için başvurular Ocak ayında başlamıştı. Bu yılda aynı tarihlerde açıklanır diye bekleniliyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 13:57