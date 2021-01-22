Tokat’ta Şok: 10 Kişide Koronavirüs Mutasyonu Görüldü!

Mutasyona uğramış koronavirüs, İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede görüldü ve Güney Afrika’da da kendisini gösterdi. Yeni tip koronavirüse göre daha hızlı yayılması özelliği ile bilinen mutasyon koronavirüs, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de tespit edilmişti. Türkiye’de mutasyon koronavirüs ilk olarak Tokat’ta 2 kişide tespit edilmiş, ardından sıkı bir filyasyon çalışması yapılmış ve bazı evler karantinaya alınmıştı.

Mutasyonlu koronavirüs bulaşan kişi sayısı 10’a çıktı

Sağlık durumları iyi

Niksar ilçesi ve Tokat merkezde yapılan testlerin ardından, Tokat’ta mutasyonlu koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 10’a çıktığı tespit edildi. Virüsün, aile fertleri içinde bulaştığı ve toplumsal ve kitlesel bir bulaşmanın söz konusu olmadığı ifade edilse de, toplamda kaç kişiye bulaştığı bilinmiyor.

Türkiye’de ilk olarak 1 Ocak tarihinde görülen mutasyonlu koronavirüsün, Tokat’ta 10 kişiye bulaşmasının ardından gözler bu hastalara çevrildi. Tokat ve Niksar’daki evlerinde izole edilen mutasyonlu koronavirüs hastalarına ilaç ve diğer rutin koronavirüs tedavisi yapılırken, sağlık durumlarının iyiye gittiği aktarıldı. Virüsün Tokat’a nasıl bulaştığı ise hala araştırılıyor.