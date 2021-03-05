Times Meydanı'ndaki "Stop Erdoğan" ilanına cevap!

TASC (Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi) organizasyonu ile ünlü Times Meydanı'nı gezen kamyonette bulunan dijital ekranda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün iç yüzü ve 15 Temmuz 2016 işgal girişimi görsellerle anlatılıyor.

Görüntülerde özellikle, FETÖ teröristlerinin reklam verdiği ancak tepki üzerine daha sonra indirilen caddenin köşesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nın 4. yıl dönümünde okuduğu şiiri de İngilizce alt yazı ile gösteriliyor.

Dijital ekranlı kamyonet, günde 8 saat olmak üzere 3 gün boyunca Times Meydanı'nda dolaşacak.

Kardeş ülke Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da farklı noktalarda bulunan Sara ve Dom Mladih AVM'nin (alışveriş merkezi) reklam panolarında, Türkiye'yi karalamaya yönelik Amerika'daki FETÖ'cü teröristlerce verilen "Stop Erdoğan" reklamına tepki olarak "Love Erdoğan" ilanı kullanıldı.

Olay

Fetullahçı Terör Örgütü'nün derneği Manhattan'da, dünyaca ünlü Times Meydanı'na yakın, 42. sokak ile 8. Cadde köşesinde bulunan dijital ekrana Türkiye karşıtı ilan vermiş, TASC (Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi) ve Türk toplumu mensubu Türklerin protesto etmesine yol açmış, Outfront Media reklam şirketi ise gelen tepkilerden sonra ucube reklamı kaldırmıştı.