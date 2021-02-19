Tiktok’da Bu Defa Meyve Suyu Skandalı: ‘Meyve Suyu İçmeyin’

Popüler sosyal paylaşım uygulaması Tiktok, eğlenceli videoları ile milyonlarca kullanıcıya sahip olsa da, zaman zaman skandal boyutundaki videolarla gündeme geliyor. Daha önce bir süt tesisinde süt banyosu yapan bir kişinin gündeme geldiği Tiktok’ta, sonrasında yine bir gıda tesisinde, dönerlerle dans eden bir kişi çok tartışılmıştı. En son olarak bir fırında, ekmeğin içine dondurma koyan kişinin videosu ile gündeme gelen Tiktok’ta bu defa bir meyve suyu işletmesi çok konuşulacak.

‘Meyve suyu içmeyin’ yazdı…

İşte o skandal videodan bir kare

Tiktok’ta mehmettekdemir2 kullanıcı adlı kişi, “Meyve suyu içmeyin” diyerek, bir meyve suyu üretim tesisinde kullanılan narenciyelerin antihijyenik bir ortamda tutulduğunu gösterdi.