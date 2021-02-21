Tiktok Videosu Olay Olmuştu: Adana’da Çürük Meyve İle Meyve Suyu İddiasına Açıklama

Zaman zaman gıda üretiminde hijyen sorunlarına ilişkin videolarla gündeme gelen Tiktok’ta geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, çürük portakallarla dolu bir alanda çektiği görüntüde “Meyve suyu içmeyin Adana” yazmıştı. Bunun ardından birçok kişi, bu portakalların meyve suyu yapımında kullanılıp kullanılmadığını merak etti. Yetkililer, videonun ardından harekete geçti.
“Meyve suyu içmeyin Adana” ifadesi ile Tiktok’ta paylaşılan yer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince tespit edildi ve inceleme başlatıldı. İl Tarım Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklaması ise şöyle oldu:
"20.02.2021 tarihinde sosyal medyada yayınlanan TİKTOK uygulamasında gösterilen ıskarta ve döküntü narenciye meyvelerinin toplandığı alandaki ürünlerinin meyve suyu olarak tüketildiğine dair iddia gerçeği yansıtmamakta olup; Yapılan denetim sonucunda narenciye bahçelerinden ıskarta ve döküntü meyvelerin kendileri tarafından veya çiftçiler tarafından söz konusu yere getirildiği ve özelliklerine göre ürünlerin tasnif edilerek temiz olanların hayvan yemi olarak değerlendirildiği, çürük ve bozulmuş olanların da biogaz taşımacılık üretim tesislerine ham madde olarak verildiği tespit edilmiş olup, ürünlerin meyve suyu üretimi için satılmadığı insan salığını tehdit edici bir unsurun bulunmadığı tespit edilmiştir."