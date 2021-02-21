Tiktok Videosu Olay Olmuştu: Adana’da Çürük Meyve İle Meyve Suyu İddiasına Açıklama

Zaman zaman gıda üretiminde hijyen sorunlarına ilişkin videolarla gündeme gelen Tiktok’ta geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, çürük portakallarla dolu bir alanda çektiği görüntüde “Meyve suyu içmeyin Adana” yazmıştı. Bunun ardından birçok kişi, bu portakalların meyve suyu yapımında kullanılıp kullanılmadığını merak etti. Yetkililer, videonun ardından harekete geçti.

“Meyve suyu içmeyin Adana” ifadesi ile Tiktok’ta paylaşılan yer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince tespit edildi ve inceleme başlatıldı. İl Tarım Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklaması ise şöyle oldu: