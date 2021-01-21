Tiktok'taki Hazır Döner Videosu Sosyal Medyanın Gündeminde!

Tiktok'ta paylaşılan videolarda zaman zaman çeşitli tesislerde, anti hijyenik koşulların yaşanması gündeme geliyor. Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Tiktok'ta gündeme damgasını vuran son videoda, bir hazır döner paketleme tesisinde çalışan iki kişinin, dönerleri paketlerken maske takmadığı görülüyor. Tiktok'ta gündeme geldikten sonra sosyal medyada yayılan bu video, akıllara hazır gıdalardaki hijyen sorusunu getirdi.
İşte döner tesisinde çekilmiş videoTiktok'taki bu hazır gıda paketleme tesisi skandalı, sosyal medyanın da gündemindeydi...