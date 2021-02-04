TikTok'ta skandal! Rejimin aradığı kişileri kaçırıyorlar

Sosyal medya platformu TikTok'ta skandal bir olay yaşandı. Söz konusu platformda yer alan bir hesapta Suriye'de Esed rejiminin aradığı insanların para karşılığı Lübnan'a kaçırıldığına dair görüntülerin bulunduğu fark edildi. Söz konusu görüntülerde, insanların lüks araçlar ile Suriye'den Lübnan'a götürüldüğü anlaşıldı.

Tarifeyi bile paylaştılar

TikTok aracılığıyla reklam yapan insan kaçakçılığı çetesi tarafından bir de tarife paylaşıldı. Esed rejiminin aradığı kişilerin Lübnan'a kaçırılması için fiyatların kentlere göre farklılık gösterdiği anlaşıldı. Dera şehrinden kaçırılacak kişilerden 2 bin 858 lira istendiği, Şam şehrinden kaçırılacak kişilerden ise 1.428 lira talep edildiği fark edildi. Humus şehrinden kaçırılacak kişilerden 1.072 lira talep edildiği, Afrin'den kaçırılacak kişilerden ise 5.717 lira istendiği bildirildi.

Suriye'de 10 senelik iç savaş esnasında 500 binden fazla insan yaşamını yitirmişti. 5,5 milyon Suriyelinin Mısır, Irak, Lübnan ve Ürdün'e kaçtığı bildirilmişti. 6,6 milyon insanın ise Suriye sınırları içerisinde iç savaş sırasında yerinden edildiği ifade edilmişti. 3,6 milyon Suriyeli bunun üzerine Türkiye'ye gelmişti. 670 bin Suriyeli Ürdün'e, 950 bin Suriyeli ise Lübnan'a sığınmıştı. Yaklaşık bir milyon Suriyelinin ise iç savaş nedeniyle Avrupa ülkelerine kaçtığı bildirilmişti.

TikTok'a erişim sınırlaması getirilmişti

İtalya'nın Palermo şehrinde 10 yaşında olduğu belirtilen bir çocuk yaşamını yitirmişti. Söz konusu çocuğun cesedi banyoda bulunmuş ve yanında cep telefonunun olduğu fark edilmişti. Söz konusu çocuğun ölümüne sosyal medya platformu TikTok aracılığıyla yayılan bir meydan okumanın yol açtığı ileri sürülmüştü. Bunun üzerine çocuğun ölümüne ilişkin tahkikat başlatılmıştı. Yaşanan olayın ardından söz konusu platformda yaşı kesin biçimde tespit edilemeyenlerin hesaplarının bloke edilmesine yönelik karar alınmıştı.

TikTok hesabı açacak kişilerin 13 yaş ve üstü olması gerektiği ifade edilse de söz konusu kişilerin gerçek yaşlarını tespit edebilecek bir sistemin bulunmaması sebebiyle alınan son kararın sosyal medya platformuna yönelik erişimin önlenmesi manasını taşıdığı ifade edilmişti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, daha önce de söz konusu platforma uyarıda bulunduğunu bildirmişti. TikTok'ta hesap açanların gerçek yaşlarını tespit etme konusunda gerekli önlemlerin alınmadığını ifade eden Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 13 yaş altı çocukların yasağı kolay bir şekilde ihlâl edebildiklerine dikkat çekmişti. TikTok Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, risk yaratabilecek hareketleri teşvik eden veya bu konuda cesaret veren içeriklere müsaade edilmediğini duyurmuştu.

TikTok ne yazık ki birçok sosyal medya platformu gibi gençler için tehlike saçıyor. Söz konusu platformlarda gençleri madde bağımlılığına, şiddete veya intihara teşvik edebilecek içerikler yer alabiliyor. Günümüzde sosyal medya platformlarının hayatın bir parçası olduğu düşünülürse söz konusu platformların daha sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiği söylenebilir.