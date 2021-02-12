Ticaret Bakanlığı’ndan E-Ticaret Hamlesi: Güvensiz Ürünler Denetlenecek

Uygunsuz ürünler anında tespit edilecek

Ticaret Bakanlığı, küçük esnafın korunması adına dün harekete geçmişti. Bakanlık, yeni bir adım atarak e-ticarette piyasa için gözetim ve denetim merkezini hayata geçirmeyi planlıyor. Bununla birlikte internet, radyo ya da TV gibi yerlerde stılan ürünler kontrol edilecek. Bakanlık, bu kapsamda güvensiz ve uygunsuz ürünleri hızlı bir şekilde tespit ederek, gerekli durumlarda satış yapılan mecra ile iletişime geçerek ürünü satıştan kaldırtacak. Bunun nedeni ise son dönemde birçok kişinin online alışverişte şikayetlerde bulunması.

Gelen bilgilere göre Ticaret Bakanlığı’nın yeni sistemi ile online satış kanallarında yer alan her ürün taramadan geçecek. Tarama sisteminni yanı sıra vatandaşlardan gelen bildirimler de dikkate alınacak ve bununla birlikte, güvensiz ve uygunsuz ürünler tespit edilecek. Bakanlık yetkilileri, şüpheli ürünlerle ilgili gizli satın alım yaparak olası suçları anında ispat edebilecek. Ticaret Bakanlığı uygunsuz satışın olduğu platformlarda erişim engeli cezası da uygulayabilecek. İlgili ürünlerin 24 saat içinde satıştan kaldırılmaması durumunda yaptırımlar uygulanacak. Düzenlemeye aykırı hareket edenlere para cezası da verilebilecek.