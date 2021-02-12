Ticaret Bakanlığı’ndan E-Ticaret Hamlesi: Güvensiz Ürünler Denetlenecek

Uygunsuz ürünler anında tespit edilecek
Gelen bilgilere göre Ticaret Bakanlığı’nın yeni sistemi ile online satış kanallarında yer alan her ürün taramadan geçecek. Tarama sisteminni yanı sıra vatandaşlardan gelen bildirimler de dikkate alınacak ve bununla birlikte, güvensiz ve uygunsuz ürünler tespit edilecek. Bakanlık yetkilileri, şüpheli ürünlerle ilgili gizli satın alım yaparak olası suçları anında ispat edebilecek. Ticaret Bakanlığı uygunsuz satışın olduğu platformlarda erişim engeli cezası da uygulayabilecek. İlgili ürünlerin 24 saat içinde satıştan kaldırılmaması durumunda yaptırımlar uygulanacak. Düzenlemeye aykırı hareket edenlere para cezası da verilebilecek.