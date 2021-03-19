THY Uçağında Bir Bebek Kalp Krizi Geçirdi! Minik Kalbine Masaj Yapıldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Bişkek seferini yapan tarifeli uçakta bir bebeğin kalp krizi geçirdiği haberi duyanları oldukça üzdü. Uçak içerisinde bulunan Ak Parti Karaman milletvekili Doktor Recep şeker kalp krizi geçiren bebeğe müdahalede bulundu. Milletvekili Doktor Recep Şeker, uçakta kalp krizi geçiren bebek hakkında açıklamalarda bulundu ve bebeğin yapılan müdahaleler ardından sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Şeker, Ankara'ya yarım saatlik bir mesafe kala kendisinin doktor olduğundan haberdar olan hosteslerin kucağına bir bebek verdiklerini anlattı. Hosteslerin kucağına verdiği bebeğin morarmış ve solunumu olmadığını bunun yanı sıra kalbinin de durmuş vaziyette olduğunu söyledi. Hemen nefes borusunu açıp kalp masajı yapan Doktor Şeker, nefes yoluyla solunum ile bebeğin kendine geldiğini ifade etti.

İstanbul- Beşkek seferi ile havada olan Türk Hava Yolları (THY) uçağı içerisinde bulunan yolcular, Ankara'ya yarım saat kala bir bebeğin uçak içerisinde kalp krizi geçirmesi ile sarsıldı. Yaşanan olay sonrasında uçağın Ankara'ya acil iniş gerçekleştirdiği öğrenildi. Yaşanan olayları basın mensuplarına anlatıp bilgi veren AK Parti Karaman milletvekili Doktor Recep Şeker, kalp krizi geçiren bebekten önce de uçakta rahatsızlanan 2 kişi olduğunu ve onlara da müdahalelerde bulunduğunu ifade etti.

Kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapıp onun kendine gelmesini sağlayan Doktor Şeker, uçağın acil olarak Ankara'ya gelmesi gerektiğini bildirdiğini söyledi. Müdahale ettiği bebeğin ikiz olduğunu ve ailesinin de Türkçe ya da İngilizce bilmediğini açıklandı. Acil olarak Ankara'ya iniş gerçekleştiren uçakta bebeğin ambulansla teslim edildiği ve son olarak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türk Hava Yolları'nın TK-347 sefer sayılı uçağında bir bebeğin kalp krizi geçirmesi, ekipleri ve uçakta bulunan yolcuları oldukça üzdü. Ailesi Türkçe ya da İngilizce bilmeyen bebeğin geçirdiği kriz sonrasında ilk müdahale uçakta bulunan Ak Parti Karaman milletvekili Doktor Recep Şeker ve Kabin görevlileri tarafından yapıldı. Yaşanan üzücü olay sonrasında uçak Ankara'ya acil iniş yapma kararı aldı ve kaptan pilot Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçti. Acil iniş izninin alınması ardından TK- 347 sefer sayılı uçak, Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.

Kaptan pilotun Ankara'ya acil iniş gerçekleştirmesi ardından kalp krizi geçiren bebek, uçak altında haber verilen sağlık ekibine teslim edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin sağlık ekiplerine teslim edilmesi sonrasında Hava Yolları uçağı İstanbul seferini tamamlamak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış sağladı.