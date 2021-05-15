THY, Tel-Aviv Seferlerini İptal Ettiğini Duyurdu

Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor. THY de İstanbul Havalimanı'ndan bugün sabah saatlerinde planlanan Tel-Aviv seferini güvenlik nedeniyle iptal etti.

THY'nin internet sitesinde, yarın ve pazar günü planlanan seferleri için ise bilet satışının yapılmadığı görüldü.

THY’nin yanı sıra, diğer Küresel havayolları da, ülkenin ordusu ile Gazze'deki Filistinli militanlar arasındaki çatışmalar şiddetlenirken İsrail'e uçuşları iptal ediyor. Delta Air Lines (DAL), American Airlines (AAL), United Airlines (UAL), Lufthansa (DLAKF) ve British Airways, İsrail hava saldırıları ve Filistin roket saldırılarının ardından uçuşları iptal etti.

Bir havayolu sözcüsüne göre Delta, New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı ile Tel Aviv arasındaki en az altı uçuşu çarşamba ve perşembe günleri iptal etti. Bir sözcü, American Airlines'ın JFK ile Tel Aviv arasındaki uçuşları cumartesi gününe kadar iptal ettiğini söyledi. United Airlines, Cumartesi gününe kadar Tel Aviv'e çift yönlü uçuşları da iptal etti. British Airways, Londra ile Tel Aviv arasındaki Perşembe günü planlanan uçuşunu iptal ettiğini söyledi.

IAG'nin sahibi olduğu havayolu, "Diğer havayolları gibi, bugün Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den uçuşumuzu iptal ettik. Meslektaşlarımızın ve müşterilerimizin emniyeti ve emniyeti her zaman birinci önceliğimizdir ve durumu yakından izlemeye devam ediyoruz." Şekilde açıklamalarda bulundu.

Alman havayolu Lufthansa, Cuma gününe kadar İsrail'e uçuşlarını iptal ediyor. Ancak cumartesi gününden itibaren uçuş operasyonlarına devam etmeyi bekliyor.

Kudüs'teki Filistinli ailelerin planlanan tahliyeleri ve Ramazan başladığında popüler bir Doğu Kudüs buluşma noktasındaki kısıtlamalarla ilgili tartışmalardan beslenen İsrailliler ve Filistinliler arasındaki çatışma bu hafta hızla artarak iki taraf arasındaki son birkaç yıldır görülen en kötü şiddet olaylarından birine dönüştü. Gazze'deki militanlar, Pazartesi öğleden sonra son alevlenmenin başlamasından bu yana İsrail'e 1.500'den fazla roket fırlattı ve İsrail, Gazze'deki yıkıcı hava saldırılarıyla karşılık verdi. Çatışma bölgelerinin veya jeopolitik gerilimin yüksek olduğu bölgelerin yakınında uçan sivil uçakların güvenliği, İran'ın Ocak 2020'de yanlışlıkla bir Ukrayna yolcu uçağını düşürerek 176 kişinin ölümünden sonra incelemeye alınmıştı.