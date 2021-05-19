Thodex Soruşturmasında Bir Kişi Daha Yakalandı

Kripto para borsası Thodex ile ilgili soruşturma devam ediyor. Şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer hala aranıyor. Kendisinin Arnavutluk’a kaçtığı biliniyor. Yürütülen soruşturmada şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer Aydın’da yakalandı.

İFADESİ ALINACAK

Zuhal Özer’in Aydın’da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Zuhal Özer’in işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

RANA AZAP’A TUTUKLAMA EMRİ

Rana Azap ve şirketinin yazılımcısı Oral Çınar dün yakalanmıştı. Azap ve Çınar'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden ikisi olduğu belirtildi. Rana Azap’ın ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyordu, Oral Çınar ise hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Şirketin finanstan sorumlu çalışanı dün gözaltına alınan Rana Azap, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Rana Azap’ın, burada savcılığa ifade verdiği öğrenildi.

Savcılık Azap’ı, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Soruşturma kapsamında aranan firari 4 şüpheliden biri olan Rana Azap'nın savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TOPLAM TUTUKLANAN KİŞİ SAYISI 6

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

37 şüpheli ifade vermesinin ardından 36’sı serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

TEK FİRARİ KALDI

Soruşturma kapsamında tek firari şüpheli şirketin CEO’su olan Faruk Fatih Özer kaldı. Özer, polis ekipleri tarafından sıkı takiple aranıyor.

SÜREÇ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.