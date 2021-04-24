Thodex'in Sahibi Faruk Fatih Özer, Sedat Peker ile mi Bağlantılı?

2 milyar dolar değerindeki kripto para ile yaklaşık 400 bine yakın kişiyi mağdur ederek sırra kadem basarak ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in ardından sahibi olduğu Thodex şirketi hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı. İncelemeler devam ederken Özer'in, geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlara suç örgütü lideri Sedat Peker'le bağlantılı olduğu ve operasyonlar sonucu olayın kendi şirketi ile bağlantı kurulacağı düşünerek kaçtığı iddia edildi.

Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası olarak bilinen ve çok rağbet gören Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek 2 milyar dolarlık vurgun ile yurt dışına kaçtığı iddiasının ardından. Özer ve şirketi incelenmeye alındı.

Sedat Peker ile Bağlantılı İddiası

İnceleme sürerken 'Dijital Tosuncuk' olarak adlandırılan Faruk Fatih Özer ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Faruk Fatih Özer'in geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenerek tüm mal varlığına el konulan ve yurt dışına kaçtığı öğrenilen suç örgütü lideri Sedat Peker'le bağlantılı olduğu konusunda çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Sedat Peker'le bağlantılı olduğu ve operasyonlar sonucu olayın kendi şirketi ile bağlantı kurulacağı düşünerek kaçtığı iddia edildi.

Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolar değerindeki kripto para ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı öğrenildi.

Diğer yandan Thodex kurucusu olarak bilinen Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiası ile başlatılan inceleme çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şimdiye kadar 65 kişi gözaltına alındı.

Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklamada , "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih yapılan Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır." açıklaması yapıldı.