Thodex Davasında Şok Gelişme

62 kişinin gözaltına alındığı ve 34 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı kripto para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde kripto para Thodex önce kapanmış ardından dolandırıcılık iddiaları çığ gibi büyürken kurucu isim Faruk Fatih Özer’in Tirana kaçmış olduğu haberi ile dolandırıcılık iddiası git gide güçlenmişti. Yaşanan olayların ardından mağdur konumda olan kişiler şikayetçi olarak mağduriyetlerini dile getirdi. Güvenlik güçleri Thodex'in kurucusu olarak bilinen Faruk Fatih Özer'i aramaya başladı. Yaklaşık 400 bin kişinin dolandırıldığı olay için harekete hakimliğe sevk edilen 28 kişi "Yurt dışına çıkmamak" şart ile adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkeme, 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini reddetti.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu olarak bilinen Faruk Fatih Özer'in binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiası ile yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 62 şüpheli kişi, emniyette yapılan işlemler sonrası Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Şüpheli Şahıslarda 6’sı İçin Tutuklama İsteği

Savcılık sorgusu bitirilen 34 şüpheli serbest bırakılırken, 6 şüpheli "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmişti.

22 Şüpheli İçin Adli Kontrol

Olayla ilgili şüphelilerin 22 tanesi ise "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yurt dışına çıkmamak şartı ile adli kontrol kaydıyla mahkemeye sevk edilmişti.

Bütün Şüpheliler Serbest

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri bitirilen 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini reddetti. 28 şüpheli, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 23:55