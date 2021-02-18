Texas’ta Yaşanan Kar Fırtınası Hayatı Durma Noktasına Getirdi

Elektrik ve su kesintisi olumsuz etkilerde bulundu. 3 gün boyunca bölgede etkisini gösteren şiddetli kar fırtınası, vatandaşın ABD’nin Texas eyaletinde meydana gelen kar fırtınası, bölge halkını olumsuz yönde etkilerken hayatı da neredeyse durma noktasına getirdi. Yaşanan kar fırtınası sebebi ile 3 gün boyunca elektrik ve su kesintisi bölgede görülürken vatandaşların tüp ve su almak için de marketlere akın etmesi dikkatlerden kaçmadı. Üç gündür hayatı durma noktasına getiren ABD’nin Texas eyaletinde yaşanan kar fırtınası, bölge halkı için pek çok zorlukları beraberinde getirirken elektrik ve su kesintisinin yaşanması da güçlükler çıkardı. Vatandaşların tüp ve su almak için marketlere akın etmesi dikkatleri çekerken hava şartları sebebiyle yaşanan fırtına 3 gün boyunca insanlara zorluk çektirdi. ABD, sert kış şartları ile mücadele etmeye devam ediyor. Texas eyaletinde kış fırtınasının şiddetli bir şekilde etkili olması ile birlikte günlük hayat sekteye uğradı. Neredeyse durma noktasına gelen günlük hayat, üç gün boyunca bölge insanlarının su ve elektrik kesintisi yaşayarak zorluk çekmelerine neden oldu.

Pek çok kişinin kentte elektrik ve ısınma ihtiyaçlarını karşılayamaması farklı görüntüleri beraberinde getirdi. İnsanlar 3 gün etkisini devam ettiren fırtınada marketlere giderek uzun kuyruklar oluşmasına sebep oldu. Bölgede yaşayan pek çok kişi su ve elektrik kesintisi sebebiyle ihtiyaçlarını karşılayamaz iken ısınma ihtiyaçlarını gidemedikleri için marketlere giderek alışverişlerini tamamlamak istedi. Vatandaş su alabilmek için pek çok farklı yöntemlere başvururken parklardaki çeşmelerin başında da uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Marketlerin yanındaki parklar ve market önlerinde oluşan kuyruklar üç gün boyunca görülmeye devam etti. Yaşanan şiddetli kar fırtınası sebebiyle yetkililer açıklamalarda bulundu. Eyalet yetkilileri, ihtiyacı olan kişilere su ve battaniye yardımında bulunacağını ifade etti. Ancak şebeke arızasının tam olarak ne zaman düzeleceğine dair henüz bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.