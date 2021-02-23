Teslim Olan Terörist Tüm Sırları İtiraf Etti

Edinilen bilgilere göre Gara'da ele geçirilen PKK'lı teröristler Osman Acer ve Doğan Geçgel’in görüntüleri ortaya çıktı ve örgüte ait sırlar öğrenildi. Yakalanan teröristlerden biri olan Geçgel, “Sorej” kod adlı sorumluya söylenenler hakkında itiraflarda bulundu ve bildiklerini anlattı. Teröristin söylediklerine göre operasyon çıktığı sırada esirlerin hiçbirinin sağ çıkmaması gerektiğini ve ailelerine teslim olmamaları için her şeyin yapılacağına dair talimat aldıklarını açıkladı. Pençe Kartal 2 Harekatı'nda Irak kuzeyi Gara bölgesinde 2 terörist ele geçirilmişti ve teröristlerin ifadeleri alındı. Operasyon sırasında 13 vatandaş şehit edilmişti ve teslim olan “Merkez Botan” kod adlı Doğan Geçgel örgüt hakkındaki sırları açıkladı. İşte teslim olan 2 terör örgütünün çapraz sorguda itiraf ettikleri…

Merkez Botan kod adlı Doğan Geçgel, Mart 2014 tarihinde örgüte katıldığını itiraf etti. Karada bir mağarada tutukluların yanında bulunduğunu söyleyen terörist, 8 kişi olduklarını ve sabah saatlerinde kameraya geçmek için hareket ettiklerinde yerde esirleri ölü bir şekilde kafalarını sıkılmış halde gördüklerini açıkladı. Ardından askerlerin teslim ol çağrılarını duyduğunu ifade eden terörist, dışarı çıkıp ben teslim oluyorum diyerek askerlerin yanına ulaştığını söyledi. Askerler ise teröristi yanlarına almış.

Operasyon olduğu sırada öldürülecekler ini kendi kulakları ile duyduğunu ifade etti ve bunun ardından askerleri teslim olmak istediğini söyledi. Yakalanıp sorgu altına alınan diğer terörist ise 2012 yılında PKK terör örgütüne katıldığını, aslen Şırnak’lı olduğunu ancak Mersin doğumlu olduğunu belirtti. Şervan Korkmaz kod adlı olan Osman Acer operasyon başlarsa ya da farklı bir şey olursa destek kuvvetlerin gelemediği durumda rehineleri infaz edin çağrısını anlattı. 10 Şubat 2021 tarihinde ruj boşa doğru operasyon başladığını söyleyen Şervan Korkmaz kod adlı terörist çatışmanın bir kaç gün devam ettiğini ve ardından kendisinin teslim olduğu ifadelerini kullanarak sorguda itiraflarda bulundu.